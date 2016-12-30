بعد تحرير حي القدس.. الأنظار إلى حي الكرامة في الموصل

في العراق، حققت القوات المشتركة خلال اليوم الأول (الخميس) من المرحلة الثانية للمعارك تقدماً ملحوظاً على حساب تنظيم داعش في ثلاثة محاور تضم أحياءً مهمة تمثل خطوط دفاعاته ومنطلقا لهجماته الانتحارية، فيما دمرت طائرات التحالف تجمعات لداعش قريبة من نهر دجلة.

ولعل من الإنجازات المهمة التي تحققت الخميس استعادة حي القدس، شرق المدينة.

الانظار متجهة نحو حي “الكرامة”

وتتمثل أهمية هذا الحي في كونه حياً استراتيجياً نظراً لأن عناصر داعش جعلوه مركزاً لانطلاق هجماتهم ضد القوات المهاجِمة في الساحل الأيسر.

أما الأنظار فباتت تتجه نحو الكرامة، حيث يُتوقع أن تقتحمه القوات العراقية بعد أن حاصرته، رغم أن داعش جهز سيارات مفخخة لعرقلة تقدم القوات.

وكانت الشرطة الاتحادية وقوات عسكرية أخرى، تقدمت تحت غطاء جوي في أحياء كانت عصية في السابق وهي السلام والانتصار والشيماء جنوب شرق المدينة، بعد تدمير دفاعات التنظيم المتطرف.

من جهته، أشار الفريق علي الفريجي المشرف على المعارك هناك، الخميس إلى إمكانية حسم المعارك في هذه الأحياء في غضون يومين، بمشاركة مستشارين من الجيش الأميركي تبعا لوكالة رويترز للأنباء. في حين قال قادة آخرون إن القتال في هذه الأحياء قد يستغرق أسبوعين.

كما تنتظر قوات من الشرطة الاتحادية والجيش أوامر التقدم إلى قلب المدينة عند استعادة الساحل الأيسر بالكامل، والعبور إلى الساحل الأيمن بعد إصلاح الجسور.