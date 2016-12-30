مصر “مستنفرة” قبل الاعياد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى “ج”، لتأمين احتفالات أعياد الميلاد، بنشر المزيد من قوات الأمن حول المنشآت الحيوية ودور العبادة المسيحية.

وأفاد مصدر أمني بأن خطة التأمين تشمل محيط 133 كنيسة ومطرانية في العاصمة القاهرة، إضافة إلى دور العبادة المسيحية في المحافظات.

وسيتم تعزيز القوات الأمنية المتمركزة أمام المقر البابوي بالعباسية، الملاصق للكنيسة البطرسية التي تعرضت لهجوم إرهابي تبناه تنظيم داعش، وأودى بحياة 26 شخصا في 11 ديسمبر الجاري.

وستنتشر عناصر أمنية سرية أمام الكنائس، بالإضافة إلى نشر خبراء مفرقعات في محيط المنشآت الحيوية.

وفي سياق متصل، أوشكت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة على الانتهاء من ترميم الكنيسة البطرسية، لإعادة فتحها مطلع العام الجديد.

(سكاي نيوز)