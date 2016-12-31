معصوم يامل أن يكون العام الجديد 2017 عام النصر الناجز على الإرهاب

امل الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن يكون العام الجديد 2017 الذي يحل بعد ساعات قليلة، عام النصر الناجز على الإرهاب، لافتاً إلى أن التغيرات المقبلة على العالم ستلقي بظلالها على المنطقة، العام المقبل.

وقال معصوم، في بيان، بمناسبة حلول العام الجديد، إن “شعبنا واجه في عام 2016 كثيرا من المشاكل والأزمات، إلا أنه تمكن من مواجهتها بفضل صموده وتضحياته، ونتطلع لأن يكون العام الجديد عام نصر ناجز على الإرهاب وتحقيق الاستقرار والتطور الاقتصادي وعودة جميع النازحين والمهجرين إلى ديارهم وتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين”.

وأشاد بالتضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة والشرطة العراقية لمواجهة الإرهاب، لافتاً إلى أن “التغيرات المقبلة على العالم ستلقي بظلالها على المنطقة خلال عام 2017 بما يعزز فرص التعاون والتفاهم والانتصار على الإرهاب”.