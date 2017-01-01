طائرة سعودية تهبط اضطراريا في القاهرة..وهذا هو السبب

هبطت طائرة سعودية اضطرارياً اليوم الأحد في مطار القاهرة الدولي، أثناء رحلتها من تركيا في طريقها إلى الرياض، وذلك لإنقاذ حياة راكب تركي الجنسية أصيب بأزمة قلبية حادة.

وقالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة إنّ “برج المراقبة تلقى إشارة من قائد رحلة شركة طيران ناس القادمة من تركيا في طريقها إلى السعودية، بالسماح له بالهبوط اضطرارياً بالمطار بسبب إصابة راكب تركي بأزمة قلبية حادة فوق الأجواء المصرية”، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر إنّه “تمّ السماح للطائرة بالهبوط واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي تحت إشراف الطبيب مدحت قنديل، مدير الحجر الصحي بالمطار، وتمّ إجراء الإسعافات الأولية له ونقل المريض إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي العلاج”.