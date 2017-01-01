في اول العام…مطران القدس في ذمة الله

أعلن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندريَّة وأورشليم للرُّوم الملكيِّين الكاثوليك غريغوريوس الثالث عن “وفاة مطران القدس في المنفى والنائب البطريركي العام للقدس المطران إيلاريون كبوتشي في روما في الأوَّل من كانون الثاني 2017 عن عمرٍ يُناهز 94 عاما”.

ونعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، المطران كبوتشي، ووصفه بـ”المناضل الكبير”.

كذلك نعى المطران الراحل سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وطاقم السفارة.

كما نعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله المطران هيلاريون كابوتشي مطران القدس في المنفى. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن رحيل المطران كبوتشي ترك حزنا عميقا في قلب كل فلسطيني نظرا للسيرة النضالية الحافلة والمواقف الوطنية التي تمسك بها المطران في دفاعه عن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية الى جانب مكانته وسمو منزلته الدينية”.

وأشار إلى أن السلطات الاسرائيلية كانت اعتقلته في أواسط عام 1970 وحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما قضى منها اربع سنوات وتم بعد ذلك نفيه عن فلسطين.

نبذة عن حياته

ولد المطران كابوتشي سنة 1922 في حلب، أصبح مطرانًا لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس عام 1965. عُرف بمواقفه الوطنية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وعمل سراً على دعم المقاومة واعتقلته اسرائيل في آب 1974 أثناء محاولته تهريب أسلحة للمقاومة وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن 12 عامًا، أفرج عنه بعد 4 سنوات بواسطة الفاتيكان، ونُفي من فلسطين الى ايطاليا في تشرين الثاني 1978.

في شباط 2009 كان المطران كابوتشي على متن سفينة الإغاثة التي كانت تحمل الأمتعة والغذاء لأهالي غزة المحاصرين وتم مصادرة كل ما فيها وطرد كل من تواجد هناك إلى لبنان.

وأيضاً كان المطران من ضمن المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في أسطول الحرية على متن “مرمرة” في أيار عام 2010.

(وكالات)