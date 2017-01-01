مقتل قائد عسكري ايراني في سوريا

ذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، اليوم الأحد، أنّ “العميد غلام علي قلي زادة، أحد قادة الحرس الثوري، قتل في سوريا”. وقالت وسائل إعلام إيرانية إنّ “أحد قادة الحرس الثوري الإيراني قتل خلال مشاركته في العمليات العسكرية الجارية في سوريا”.

وذكرت الوكالة أنّ “العميد غلام علي قلي زادة قتل في إطار مشاركته في المهام الإستشارية للحرس الثوري في مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا”، موضحةً أنّ “قلي زادة كان أحد قادة الحرس الثوري في سوريا”. وأشارت إلى أنّه “توجه إليها منذ بدء الأحداث فيها”.

كما أشارت إلى أنّ “غلام كان من مقاتلي الحرس الثوري في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)

وكالات