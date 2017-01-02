البحرين: إيران ضالعة في هجوم بلدة “جو”

اتهمت البحرين ايران بالضلوع في الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل الذي وقع امس الأحد في بلدة جو، بالمحافظة الجنوبية في المملكة.

وأدى الهجوم إلى مقتل شرطي بحريني وتحرير عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية.

وفي تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها “تابعت ما بثته قناة أهل البيت الممولة إيرانيا، التي وصفت العملية الإرهابية التي تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل في جو بالناجحة”.

واعتبرت الداخلية البحرينية أن هذا الأمر “يمثل دعما إيرانيا وارتباطا مباشرا بالإعمال الإرهابية، وإصرارا على التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين”.

وكان مسلحون يحملون بنادق آلية ومسدسات المركز اقتحوا مركز الإصلاح والتأهيل، حيث قتلوا شرطيا وأصابوا آخر، وحرروا 10 سجناء أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب، وفقا للشرطة البحرينية.

وأصدر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وباشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه.

وأعلنت وزارة الداخلية أن “أجهزة الأمن تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة، وكذلك المحكومين الهاربين المتورطين بارتكاب أعمال إرهابية، أفضت إلى قتل وترويع المواطنين والمقيمين”.