عيسى قراقع: قرار احتجاز جثامين الشهداء دلالة واضحة على مدى التخبط الاسرائيلي

اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، اليوم الإثنين، ما أقره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، يوم أمس، في قضيتي احتجاز جثامين الشهداء وتشديد العقوبات على الأسرى، بأنه دلالة واضحة على مدى التخبط والفراغ اللذين تعيشهما الساحة السياسية الرسمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قراقع، في تصريح له، إن “هذه الخطوة التي أقدم عليها المجلس الوزاري المصغر، والتي تمثّلت في التأكيد على الاستمرار في احتجاز جثامين الشهداء، وتشديد العقوبات على الأسرى بشكل عام، وعلى وجه الخصوص أسرى حماس، مرتبطة بأجندة سياسية مُعدة ومدروسة من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة”.

وأوضح قراقع أن الهجمة الإسرائيلية، في السنوات الأخيرة، تركزت، بشكل ملحوظ، على الأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المحررين، وأن حجم العقوبات التي تُفرض عليهم يوميا ما هي إلا حقد وعنصرية يتفاقمان في أحضان القوانين الإسرائيلية الإجرامية.

وطالب قراقع بضرورة أن يشهد بداية عام 2017، جرأة من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته، يتمثل في التحرك الفوري لردع إسرائيل ووضع حد لإجرامها، وأن يتم إنقاذ الأسرى الفلسطينيين من سياسة الإرهاب المنظم لدولة الاحتلال، ووقف العقاب الجماعي والتدخل في شؤون العائلات من خلال استمرار الاعتقالات بهدف التنغيص عليها، وغرس الأوجاع والآلام في حياة كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

في غضون ذلك، أفاد مكتب إعلام الأسرى، المحسوب على حركة حماس، اليوم الإثنين، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت، الليلة الماضية، قسم (11) في سجن نفحة المعتقل فيه أسرى حركة حماس، بشكل تعسفي وهمجي.

وأكد إعلام الأسرى، في بيان صحافي، أنه جرى تفتيش وتخريب عدد من الغرف داخل القسم، وهدد الاحتلال الأسرى برش الغاز الحار عليهم. وعقب الاقتحام، جرى فرض عقوبات على أسرى القسم، تمثلت بإغلاقه ومنعهم من الخروج إلى ساحة السجن، وتم الاقتصار على إخراج عامل واحد فقط، لخدمة الأسرى.

وكان المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينيت)، قد بحث، يوم أمس الأحد، السبل لاستعادة جثتي الجنديين المحتجزين في قطاع غزة.

وقرّر المجلس الوزاري المصغر، بالإجماع، أنه سيتم اعتماد خطة عمل تهدف إلى القيام بذلك، وفي هذا السياق، صادق “الكابينيت” على دفن جثامين شهداء حركة حماس، والذين قُتلوا أثناء تنفيذهم عمليات داخل إسرائيل، وعلى عدم إعادتها لذويها، واعتماد هذه السياسة بشكل دائم في تعاملها مع رفات مقاتلي الحركة.

وذكر “الكابينيت” أن قرار عدم إعادة جثامين مقاتلي الحركة يأتي كإجراء عقابي للضغط على حماس في سبيل استعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة.