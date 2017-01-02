من هو منفذ هجوم اسطنبول؟

رجحت الشرطة التركية وقوف مواطن أوزبيكي أو قرغيزي مرتبط بتنظيم “داعش” وراء الاعتداء الذي استهدف ملهى ليلياً في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة السبت الماضي، بحسب ما اشارت “سي أن أن” التركية.

بدورها لفتت “سكاي نيوز” تقارير لصحيفتي “حرييت” و”كرار” نشرت اليوم ، ونقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم إن السلطات حددت أن المسلحين الذين قتلوا 39 شخصاً “جاؤوا من دولة بآسيا الوسطى”، وتعتقد أنهم إما من أوزبكستان أو قرغيزستان.

كما عقدت الشرطة مقارنات بين هجوم الملهى الليلي وبين الهجوم الذي خلف عدداَ كبيراً من الضحايا على مطار أتاتورك في حزيران الماضي، وتحقق فيما إذا كانت نفس الخلية في “داعش” هي التي نفذت كلا الهجومين.