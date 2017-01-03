الجيش التركي : مقتل 18 من “داعش” ضمن عملية درع الفرات

أعلن الجيش التركي في بيان “مقتل 188 عنصراً من “تنظيم داعش” وإصابة 37 آخرين معظمهم بإصابات خطيرة في اشتباكات مع الجيش السوري الحر بالقرب من مدينة الباب، شمالي سوريا، في إطار عملية درع الفرات”، موضحا أنه “تم، أيضا في إطار العملية قصف 150 هدفا تابعا لداعش في المنطقة بالمدفعية التركية ما أسفر عن تدمير العديد منها”.

ولفت البيان إلى أن “المقاتلات التركية بدورها قصفت 4 أهداف لداعش في مدينة الباب وبلدة بزاعة شمالي سوريا ما أدى إلى تدميرها”، مشيرا إلى أن “الطائرات الروسية شنت غارات على قرية دير قاق التي تقع على بعد 8 كيلومترات جنوب غربي الباب؛ ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر داعش”.