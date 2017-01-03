“حماس” ترد على l b c

وجه المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى قناة LBCI، حول تقرير بثته القناة ليلة أمس الإثنين، عن عمليات إرهابية استهدفت أماكن سهر بالعالم، والذي جاء فيه بعض عمليات كتائب القسام ضد أهداف إسرائيلية في عامي 2001 و2002.

وأوضحت الرسالة بأن هناك فرقاً كبيراً جداً بين دوافع الإرهاب وأهدافه ودوافع المقاومة وأهدافها، مذكرة بأن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب تعرضاً للإرهاب والاضطهاد والظلم.

وأكدت الرسالة أن أعمال الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال، تصنّف ضمن حقه المشروع في المقاومة التي تقرها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، وأن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل الحرية والتخلص من الاحتلال.

وكانت شاشة LBCI نشرت تقريراً عن أهم العمليات الإرهابية التي استهدفت أماكن سهر في العالم، مشيرة الى عمليتين نفذتهما “كتائب القسام” على أهداف اسرائيلية، تحت التصنيف عينه.