السجن لموظف بالأمم المتحدة بتهمة مساعدة “حماس”

أصدرت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، حكما بالسجن سبعة أشهر على فلسطيني يعمل في الأمم المتحدة بتهمة تقديم مساعدات إلى حركة حماس. بحسب ما أعلنت محاميته.

وأوضحت ليئا تسيميل، أن وحيد البرش أدين بـ”تقديم خدمات لمنظمة غير قانونية بدون قصد” في إشارة الى حماس، وفق ما نقلت فرانس برس.

وتم اعتقال البرش، المهندس العامل في برنامج الامم المتحدة الانمائي في قطاع غزة، في 16 يوليو 2016، وأجج اعتقاله ضجة كبيرة.

وقال جهاز شين بيت الإسرائيلي (جهاز المخابرات الداخلية)، في أغسطس الماضي، إن البرش اعترف بتجنيده في 2014 لمساعدة حماس.