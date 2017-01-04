بعد أشهر على الفيديو المروع.. إدانة الإسرائيلي القاتل

دانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية الجندي الإسرائيلي الذي قتل الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف ووجهت إليه تهمة القتل العمد بهدف الانتقام.

المحكمة التي وجدت الجندي الإسرائيلي أليئور أزاريا مذنباً قالت إنها ستنطق بالحكم ضده الشهر المقبل.

وكان استشهد عبد الفتاح الشريف في 24 آذار/ مارس في منطقة تل أرميدة بمدينة الخليل على يد هذا الجندي في جيش الاحتلال ووثقت جريمة إعدامه بمقطع فيديو التقطه المصور عماد أبو شمسية من أبناء المدينة. وأثار فيديو إعدام الشهيد الشريف موجة غضب محلية ودولية، وانتقادات واسعة وفتح باب الجدل في حقيقة ما يجري من إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين.

دانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية الجندي الإسرائيلي الذي قتل الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف ووجهت إليه تهمة القتل العمد بهدف الانتقام.

المحكمة التي وجدت الجندي الإسرائيلي أليئور أزاريا مذنباً قالت إنها ستنطق بالحكم ضده الشهر المقبل.

وكان استشهد عبد الفتاح الشريف في 24 آذار/ مارس في منطقة تل أرميدة بمدينة الخليل على يد هذا الجندي في جيش الاحتلال ووثقت جريمة إعدامه بمقطع فيديو التقطه المصور عماد أبو شمسية من أبناء المدينة. وأثار فيديو إعدام الشهيد الشريف موجة غضب محلية ودولية، وانتقادات واسعة وفتح باب الجدل في حقيقة ما يجري من إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين.