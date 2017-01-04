طهران تعلن سجن 70 شخصا بتهمة التجسس

أعلن مدعي عام طهران أن 70 شخصا مسجونون في طهران بتهمة “التجسس”، وفق ما نقلت عنه وكالة “ميزان أونلاين” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

وقال المدعي العام عباس جعفري دولت آبادي مساء الثلاثاء إن “المدانين الـ70 بالتجسس الذين يقضون عقوبتهم في سجون طهران نقلوا إلى الأعداء معلومات عن البلاد في مجالات مختلفة، ولا سيما النووي والعسكري والسياسي والاجتماعي والثقافي”.

ولم يذكر المدعي العام هوية المحكومين ولا مدة عقوباتهم ولا الدول “العدوة” التي نقلوا إليها المعلومات.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطة القضائية الإيرانية إدانة هذا العدد الكبير من الأشخاص بتهمة التجسس.

وكان مدعي عام طهران قد أعلن في 18 تشرين الأول/أكتوبر صدور أحكام بالسجن 10 سنوات على ستة أشخاص بتهمة “التجسس” لصالح الولايات المتحدة.

وأوضح المدعي العام في ذلك الحين أن المحكومين الستة هم رجل الأعمال الإيراني الأميركي سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي (80 عاما) واللبناني نزار زكا وثلاثة إيرانيين آخرين هم فرهاد عبد-صالح وكمران قادري وعلي رضا اوميدفار.