ناجٍ سعودي يروي اللحظات العصيبة التي عاشها لحظة هجوم اسطنبول: هكذا قفزت وزوجتي بالبحر!

كشف أحد الناجين السعوديين من هجوم اسطنبول ان المهاجمين كانوا ثلاثة وقد تكون بينهم امرأة.

وتحدث حسن خاشقجي عبر موقع “العربية” عن التفاصيل العصيبة التي عاشها لحظة وقوع الهجوم الدامي على مطعم “رينا” باسطنبول ليلة رأس السنة، حيث كان بصحبة زوجته قبيل إطلاق النار بـ40 دقيقة.

وقال : “قمنا بحجز مقعدين في “رينا” حسب مقترح الفندق لنا، إذ قيل إنه آمن وترتاده كبار الشخصيات. ووصلنا قرابة 11.20 إلى المطعم بعد تخطي زحمة السير في أوتوركي”.

وأضاف خاشقجي: “وضعنا معاطفنا أنا وزوجتي في الأمانات، وقادنا أحد المنظمين إلى طاولتنا الخاصة”. وتابع: “دقت الساعة 12 معلنة عاماً جديداً، وكانت الفرحة والبهجة تعم المكان، وكان الجميع في حالة من الفرح والسرور، وفي لحظة سمعنا دربكة، وقلنا ربما يكون شجارا على إحدى الطاولات”.

وذكر أنه في تلك اللحظات قام من مقعده ليطمئن على الوضع، وفجأة سمع صوت إطلاق نار فنظر إلى زوجته وقد همت بالتوجه إلى “التراس” (حاجز خشبي) فقفز أيضاً نحو الحاجز للاختباء من الطلقات، مشيراً الى ان الطلقات كانت مستمرة، و”تتوقف 10 ثوانٍ ثم تتكرر”.

وفي سياق متصل لفت الرجل السعودي الى ان المهاجمين كانوا 3 أشخاص بينهم امرأة، لأنه سمع أحد الأشخاص يصرخ: “وش فيها هذي تبغى تقتلنا”، وقال كان إطلاق النار يبين أنهم متدربون جيداً، حيث لم يكن يطلق بشكل عشوائي، بل يسير بين الطاولات ويصيب الجالسين. وأوضح أنه من لكنتهم عرف أنهم ليسوا عرباً بل أجانب لكنه لم يستطع تحديد جنسيتهم.

وكشف أنه وزوجته قفزا إلى البحر، وبعدها حاولت فتاة سعودية اللحاق بهما، لكن أحد الإرهابيين أرداها قتيلة.