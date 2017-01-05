رئيس الوزراء التركي في العراق غداً لتطبيع العلاقات

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس ان رئيس وزرائه بن علي يلديريم سيزور العراق غدا لتحسين العلاقات بين البلدين بعد فترة توتر تخللتها تصريحات حادة متبادلة.

وقال اردوغان في كلمة نقلها التلفزيون «سيقوم رئيس وزرائنا وعدد من الوزراء بزيارة الى العراق الجمعة»، متعهدا تحسين العلاقات الثنائية «المقطوعة مؤخرا».

وتعكس الزيارة التطبيع الجاري للعلاقات بين البلدين، بعد توتر كبير شهدته في تشرين الاول نتيجة خلافات حول الوجود العسكري التركي في منطقة الموصل والمعركة التي تخوضها القوات العراقية لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من المدينة التي جعلها معقلا في العراق.

فقد اثار اردوغان استياء القادة العراقيين لانتقاده مشاركة مجموعات مسلحة شيعية في معركة الموصل واعرابه عن مخاوف على مصير السكان السنة في المنطقة.

وتعتبر انقرة انها صاحبة حقوق تاريخية على المدينة التي كانت ضمن الاراضي العثمانية بعد ضمها الى العراق اثر الحرب العالمية الاولى وسقوط السلطنة العثمانية.

واقامت تركيا معسكرا في بعشيقة قرب الموصل خلافا لرغبة بغداد التي وصفت هذا الوجود العسكري التركي بانه «قوة محتلة».

واضاف اردوغان امس «نتابع من قرب جميع التحركات الرامية الى اثارة نزاع طائفي في العراق». وفي مطلع تشرين الاول وجه اردوغان انتقادات لاذعة الى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وانذره بان «يعرف حجمه» ردا على انتقاداته للوجود العسكري التركي في العراق.

بدوره اثار العبادي غضب اردوغان عندما اعرب عن خشيته ان تتحول «المغامرة التركية (في العراق) الى حرب اقليمية».

لكن في مؤشر الى التهدئة اجرى اردوغان والعبادي في 30 كانون الاول محادثة هاتفية للمرة الاولى منذ اندلاع هذه الازمة.

ميدانيا دخلت المرحلة الثانية من معركة الموصل، أمس، يومها السادس، وقد سجلت القوات العراقية المشتركة تقدماً في عمق الساحل الأيسر للمدينة.

وفي آخر تطورات المعركة، أفادت مصادر أمنية عراقية، أمس أن الشرطة الاتحادية باتت على بعد 900 متر من مستشفى السلام شرق الموصل، وأن القوات الأمنية تقترب باتجاه نهر دجلة لتصبح على مسافة 2 كلم فقط من حافة النهر جنوب شرق الموصل.

من جهة أخرى رفع التحالف الدولي الى نحو 450 عدد مستشاريه العسكريين الذين يساعدون القوات العراقية التي تخوض معركة استعادة الموصل من الجهاديين، وفق ما افاد متحدث عسكري باسم التحالف أمس.

وقال الكولونيل الاميركي جون دوريان الذي كان يتحدث عبر الدائرة المغلقة من بغداد ان المستشارين العسكريين الاضافيين انتشروا «في الاسبوعين الاخيرين» دعما للجيش العراقي في المرحلة الجديدة من الهجوم.

وبدأ الجيش العراقي في 29 كانون الاول المرحلة الثانية من هجومه على الموصل لاستعادة احياء المدينة الواقعة شرق نهر دجلة.

واوضح دوريان ان زيادة عدد المستشارين العسكريين للتحالف في الموصل يندرج في اطار «سلسلة اجراءات» اتخذت «لتسريع» تقدم القوات العراقية.

ولفت الى ان هؤلاء المستشارين يبقون عادة «خلف خط الجبهة» لكنهم دخلوا مرارا المدينة نفسها. ومنذ بدء المعركة في 17 تشرين الاول، استعادت قوات النخبة العراقية لمكافحة الارهاب احياء عديدة في شرق الموصل. وتشكل استعادة الموصل هدفا كبيرا للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية بقيادة واشنطن.

(أ ف ب – العربية نت)