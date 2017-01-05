من هو الرجل الذي تلقى منه الاوامر جزار اسطنبول…؟

كشفت السلطات التركية معلومات جديدة عن منفذ مجزرة اسطنبول والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، مؤكدة أنه جاء إلى تركيا برفقة زوجته وطفليه في 20 من نوفمبر الماضي، ثم ذهب إلى مدينة “قونية” لمقابلة أحد عناصر داعش ويدعى الشيخ يوسف.

واستندت السلطات إلى فيديو تم التقاطه لمنفذ العملية ومعه الشيخ الداعشي أثناء استقلالهما الحافلة المتجهة من قونية إلى اسطنبول، ثم بعد ذلك استقل تاكسي واستخدم هاتف صاحبه في الاتصال، وأخبر سائق التاكسي بأنه سيدفع له بمجرد وصوله إلى المكان، لكنه نزل واستقل سيارة أجرى للوصول إلى منطقة “زيتنبورنو” ثم اختفى عن الأنظار.

وتقول صحيفة “ستار” التركية ، إن منفذ العملية كان بارعًا في استخدام الرصاص وقام بلصق الخزائن، حتى يتمكن من إسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا في أقصر وقت، مضيفة : “يبدو أنه أحد الذئاب النشطة في تنظيم داعش”.