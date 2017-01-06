مسيحيو مصر يحتفلون بعيد الميلاد وسط مشاعر من القلق بعد اعتداء الكنيسة

لم تصنع ماري لبيب كعك عيد الميلاد هذه السنة. في منزلها في حي المعادي في القاهرة، تعبر عن قلقها على اولادها الثلاثة كلما خرجوا من المنزل، إذ ان صور ضحايا التفجير الذي أودى بحياة 28 قبطيا الشهر الماضي لا تفارق مخيلتها. وتقول لبيب (47 عاما) التي جلست قرب صورة كبيرة ليسوع معلقة على حائط غرفة الجلوس “لا أحد يشعر بالعيد هذا العام. لم اصنع أي كعك وبالكاد نظفت المنزل”. وتضيف ولم يفارق الوجوم وجهها طيلة لقائها مع وكالة فرانس برس “أشعر بالخوف كلما خرج أي من أولادي من المنزل الى حين عودته”. ولماري ابنتان شابتان وصبي في الثامنة من عمره. وتشير الى انها طلبت من ابنتيها عدم إظهار الصليب الذي يضعنه في عنقيهما “لضمان عدم تعرضهما لأي اعتداء”. وأثار التفجير الدامي ضد كنيسة القديسين بطرس وبولس في القاهرة الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في 11 كانون الأول/ديسمبر، صدمة كبرى بين الاقباط الذين يشكلون قرابة 10$ من المصريين البالغ عددهم اكثر من 92 مليونا، ويعتبرون اكبر طائفة مسيحية في الشرق الاوسط. واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الاعتداء الانتحاري، مهددا بانه سيواصل عملياته ضد “كل كافر ومرتد في مصر، وفي كل مكان”. وتقول ابنة ماري لبيب، مارينا ناجي (25 عاما)، التي تعمل موظفة في مصرف في القاهرة “أشعر بعدم الامان لأنني أشعر بأن أحدا سيقتلني (ظنا منه انه بذلك) يتقرب من ربنا”. لكنها تضيف “أنا ضد مبدأ الخوف. الصليب جزء مني لا يمكن اخفاؤه”. على لوحة معلقة على الحائط، يمكن قراءة مقولة لبابا سابق للأقباط وفيها “كن مطمئنا جدا ولا تفكر في الأمر كثيرا”. الى جانب الام وابنتها، شجرة صغيرة مضاءة لعيد الميلاد وضعت فوق طاولة مستديرة. وتتابع مارينا “العيد هذا العام سيء. يا رب يعدّي دون حدوث أي مكروه”. وازدادت مخاوف الأقباط إثر ذبح بائع خمور قبطي الاثنين الفائت في مدينة الإسكندرية (شمال) على يد شخص يشتبه في أن دوافعه دينية. – مبرر للقلق – وتعرض الاقباط لاعتداءات عدة في السنوات الاخيرة في مصر. في ليلة رأس السنة عام 2011، استهدف اعتداء كنيسة في الاسكندرية موقعا 21 قتيلا. وقتل العشرات في حوادث طائفية في مناطق مختلفة. في آب/اغسطس 2013، قام أنصار الرئيس الاسلامي الاسبق محمد مرسي بمهاجمة وإحراق عشرات الكنائس والممتلكات القبطية عقب قتل الشرطة مئات من المتظاهرين الاسلاميين خلال اشتباكات في القاهرة. ويرى جورج (37 عاما)، الذي يعمل محاسبا وفضل الاكتفاء بذكر اسمه الاول، أن كل ذلك يعطي مبررا للقلق. ويقول “طبيعي جدا أن نشعر بالقلق بعد حادثين كبيرين في أقل من شهر”. وعززت القوى الامنية تدابيرها في محيط بعض الكنائس في العاصمة المصرية. ووزعت السلطات أجهزة لكشف المعادن في عدد من الكنائس ونشرت سياجات معدنية لمنع توقف السيارات في المحيط. وشارك جورج الذي يسكن في حي الهرم في القاهرة في صلاة ليلة رأس السنة الأخيرة في كنيسة في الإسكندرية. ويشير الى إجراءات تفتيش غير اعتيادية في الكنائس، ويقول “مررت على بوابة الكترونية وخضعت للتفتيش الذاتي ولكشف حول حزام ناسف محتمل على بطني”. كما يذكر ان أعضاء من فريق الكشافة الكنسية التقطوا له صورا، مضيفا “قاموا بتصويري مرات عدة. مؤسف ألا يشعر الناس بالأمان في أماكن الصلاة”. – تحدي الاستمرار – في كنيسة العذراء في روض الفرج في شمال القاهرة، أقيمت بوابة معدنية ضيقة عند المدخل لا تسمح بدخول المصلين الا فردا فردا. وكان عشرات الأقباط يصلون في الكنيسة في وقت مبكر صباح الجمعة. ويقول مسؤول في الكنيسة لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه “هذه الإجراءات تعكس حذرا وليس خوفا. نريد أن نجعل المصلين في الكنيسة يشعرون بالأمان”. ويتمسك مسيحيو مصر بتحدي مشاعر الخوف للاستمرار. ويقول عادل اسحاق، محاسب، 30 عاما، وهو اب لطفلة عمرها اسبوعين “تنصحني والدتي يوميا بعدم الذهاب الى الكنيسة. تخشى ان يتكرر تفجير البطرسية” الذي قتل فيه ثلاثة من معارفه. ويضيف “كل مرة يساورني قلق بان اكون أنا الضحية الجديدة. لكنني في النهاية أهزم هذا واذهب الى لكنيسة”. ويشعر السبعيني سعيد سعد الله بوجود “تحد لدى الأقباط بعد تفجير كنسية البطرسية”، مشيرا الى ان “عدد المصلين زاد وعدد الصلوات زاد”. وتقول مريم سامي، وهي أم لطفلين أكبرهم في الخامسة، “آخر أمر أفكر فيه هو عدم الذهاب للكنيسة”.

AFP