الوفد البرلماني الفرنسي ينقل عن الأسد تفاؤله بمحادثات الآستانة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن زيارة الوفد النيابي الفرنسي إلى حلب سوف تساعدهم في تكوين آراء واقعية حول جرائم الإرهابيين، مشدداً على أن “سياسة باريس الحالية منفصلة عن واقع الحرب في سوريا وساعدت على تأجيج الأوضاع عبر دعم الإرهابيين”.

وقال الأسد إن خلال استقباله الوفد البرلماني الفرنسي الذي يزور سوريا إن “تهديد التنظميات الارهابية ليس فقط على شعوب منطقتنا بل أصبح يشمل شعوب الدول الغربية “.

بدوره نقل رئيس الوفد تييري مارياني عن الرئيس الأسد “تفاؤله حيال المحادثات المرتقبة نهاية الشهر الجاري في أستانة، وأنه مستعد للحوار مع نحو مئة فصيل معارض باستثناء تنظيم داعش وجبهة النصرة، والمصالحة معهم شرط إلقاء أسلحتهم”، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

الوفد الذي يضمّ إلى مارياني كلاً من نيكولا ديوك وجان لاسال كان زار مدينة حلب حيث جال على أحيائها ومعالمها الأثرية وعاين حجم الدمار الذي لحق بها.