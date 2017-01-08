شمخاني: على الجميع بذل الجهود لنقل المباحثات إلى دمشق

قال أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني إن “المباحثات السياسية يجب أن تتم بين السوريين و بإدارتهم وأن يكون دور الأمم المتحدة والدول المؤثرة دوراً داعماً”.

وأضاف شمخاني خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق الأحد أنه “يجب على الجميع بذل الجهود لنقل المباحثات السياسية الى دمشق بإعتبارها عاصمة سوريا الموحدة”. محذّراً من بعض التحركات التي تسعى إلى ذرائع لنقض وقف إطلاق النار و”إفشال العملية السياسية”.

وإذّ أكد أن “التعاون الكبير بين طهران ودمشق وموسكو وجبهة المقاومة أدى إلى تحقيق نجاحات ميدانية قيّمة وقدّم إبتكارات في العملية السياسية للجبهة المتحدة ضد الإرهاب”، شدد على أن”ايران جادة في دعم العملية السياسية لحل الأزمة السورية وإنهاء الحرب ووقف سيلان الدماء في سوريا”.

واعتبر شمخاني أن “التزام المسلحين بالعملية السياسية يعتبر معياراً مهما لتقييم إيمان الدول الداعمة لهم بالحوار والمباحثات لأن عدم دعم هذه الدول للمباحثات سيؤدي إلى مضي المسلحين في ظريق الحرب والدماء”.

وأشار المسؤول الايراني إلى أن “بعض الدول تنبهّت إلى ضرورة تغيير إستراتيجياتها غير البنّاءة في سوريا وإختارت طرقاً جديدة وتمكنت إلى حدّ ما التعويض عن أخطائها السابقة”.

وحذّر من الدول التي تقاتل في سوريا “والتي لا تمتلك شجاعة الإعتراف بأخطائها ومصرة على المضي قدماً في سلوكها الخاطئ ستواجه خسائر ومشاكل لا يمكن تعويضها”، مؤكداً أن “بعض الدول تنبهّت إلى ضرورة تغيير إستراتيجياتها في سوريا وإختارت طرقاً جديدة وتمكنت من التعويض إلى حد ما”.

وفي سياق منفصل، دعا شمخاني إلى “تفعيل الطاقات الدولية لتوسيع إيصال المساعدات الى الشعب السوري و المساهمة في إعادة اعمار البنى التحتية”.