الأسد يرفض نقاش مصيره في استانا.. وإنزال بري غير مسبوق للتحالف في دير الزور

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن منطقة وادي بردى، خزان مياه دمشق، والتي شهدت امس تجددا للمعارك، غير مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار، مبدياً استعداده للتفاوض حول كل الملفات في محادثات آستانا، باستثناء مسألة بقائه في السلطة.

ورغم دخول وقف شامل لإطلاق النار حيز التنفيذ نهاية الشهر الماضي بموجب اتفاق روسي تركي، تتواصل الاشتباكات بين الجيش وحلفائه من جهة والفصائل المقاتلة من جهة اخرى في منطقة وادي بردى منذ ثلاثة اسابيع، مع استمرار انقطاع خدمة المياه عن معظم العاصمة.

وقال الأسد في مقابلة مع وسائل اعلام فرنسية، بحسب ترجمة عربية نشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا) امس، إن «وقف إطلاق النار لا يشمل النصرة وداعش»، لافتا الى ان منطقة وادي بردى «التي تشمل الموارد المائية للعاصمة دمشق تحتلها النصرة.. وبالتالي فهي ليست جزءا من وقف إطلاق النار».

واضاف الرئيس السوري أن «دور الجيش السوري هو تحرير تلك المنطقة لمنع أولئك الإرهابيين من استخدام المياه لخنق العاصمة».

وتعد منطقة وادي بردى الواقعة على بعد 15 كيلومترا عن دمشق مصدر المياه الرئيسي الى العاصمة.

وبدأ الجيش هجوما للسيطرة على المنطقة في 20 كانون الاول، وتسببت المعارك بعد يومين من اندلاعها بانقطاع المياه بالكامل عن معظم أحياء دمشق، نتيجة تضرر إحدى مضخات المياه الرئيسية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالمسؤولية عن قطع المياه، في وقت شددت الامم المتحدة على ان اعمال التخريب والحرمان من المياه تعد «جرائم حرب».

ويستثني اتفاق وقف اطلاق النار التنظيمات المصنفة «ارهابية» وعلى راسها تنظيم الدولة الاسلامية.

وتقول موسكو ودمشق ان الهدنة تستثني ايضا جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) في وقت تنفي الفصائل المعارضة ذلك، وتصر على انه لا وجود لمقاتلي الجبهة في وادي بردى.

وامس، أفاد المرصد «بتجدد الاشتباكات في محاور عدة في وادي بردى بعد هدوء نسبي شهدته الجبهة خلال الأيام الماضية، إثر فشل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف يتيح عملية إصلاح المضخات في مقابل وقف الأعمال العسكرية».

وقال إن «اشتباكات عنيفة دارت الأحد وسط عشرات الغارات والقصف الجوي من قبل النظام على وادي بردى»، ما «أسفر عن مقتل مدنيين اثنين الأحد برصاص قوات النظام».

من جانبهم، اعتبر قادة فصائل المعارضة الموقعون على اتفاق وقف إطلاق النار في أنقرة الأسبوع الماضي ، في وقت متأخر، الأحد، الهدنة منتهية، إثر خروقات النظام المستمرة، لاسيما في وادي بردى.

ورأوا أن الهدنة أصبحت من الماضي. وقالوا في تغريدات على حساباتهم في موقع تويتر إن الهدنة أضحت بحكم المنتهية جراء استمرار قوات النظام والميليشيات الموالية بالقصف الجوي والعسكري على بلدات وادي بردى.

وتوعد القادة الموقعون بالرد العسكري على خروقات النظام وحلفائه المتواصلة للهدنة الموقعة برعاية روسية تركية.

وقال المتحدث الرسمي باسم «صقور الشام»، مأمون حاج موسى، إن استمرار النظام بخروقاته وعدم التزامه بالهدنة منذ 30 ديسمبر، فضلاً عن خروقات ميليشيات حزب الله، دفع الفصائل إلى إعلان تجميد وقف إطلاق النار في كافة الجبهات وليس فقط في وادي بردى.

وأوضح أن 3 وفود روسية حاولت الدخول إلى «نبع عين الفيجة»، مصرة على إدخال ميليشيات مسلحة مع فريق الصيانة، إلا أن الأهالي والفصائل رفضوا ذلك.

هذا وأكد المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية في وقت سابق، الأحد، أن قرى وادي بردى تعرضت لأكثر من 40 غارة جوية وصاروخ أرض – أرض، في ظل اشتباكات عنيفة تجري على ثلاثة محاور.

والسبت، نفت المعارضة السورية التوصل لاتفاق مع النظام في وادي بردى من أجل دخول فرق ومعدات إصلاح لمنطقة عين الفيجة لأجل ضخ المياه إلى العاصمة دمشق.

وقال مسؤول في حركة «أحرار الشام»، إن ما أورده إعلام ميليشيات «حزب الله» حول التوصل لاتفاق وقف النار لعدة ساعات بين جميع الفصائل في منطقة وادي بردى «محض كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة».

ومن المفترض أن يؤدي استمرار وقف إطلاق النار إلى مفاوضات سلام مرتقبة بين الأطراف السورية في العاصمة الكازاخستانية آستانا، نهاية الشهر الحالي.

وخلال المقابلة، أعرب الأسد عن استعداده للتفاوض حول كل الملفات باستثناء مسألة بقائه في السلطة.

وقال: «نحن مستعدون للتفاوض حول كل شيء. عندما تتحدث عن التفاوض حول إنهاء الصراع في سوريا أو حول مستقبل سوريا فكل شيء متاح وليست هناك حدود لتلك المفاوضات».

وردا على سؤال حول استعداده لمناقشة مصيره كرئيس، اجاب الأسد «نعم، لكن منصبي يتعلق بالدستور، والدستور واضح جدا حول الآلية التي يتم بموجبها وصول الرئيس إلى السلطة أو ذهابه (…) الشعب السوري كله ينبغي أن يختار الرئيس». لكنه أردف متسائلا: «من سيكون هناك من الطرف الآخر؟ لا نعرف حتى الآن. هل ستكون معارضة سورية حقيقية؟ وعندما أقول «حقيقية» فإن ذلك يعني أن لها قواعد شعبية في سوريا، وليست قواعد سعودية أو فرنسية أو بريطانية».

وفي هذا الإطار، اعتبرت بسمة قضماني عضو الوفد المفاوض، المنبثق عن المعارضة السورية، أن «الروس هذه المرة جادون وحازمون. يريدون الخروج من النزاع، ذهبوا في الخيار العسكري أبعد مما كان في مصلحتهم».

وقالت إن الروس «لا يمكنهم تحقيق نصر كامل، فذلك سيستمر لسنوات (…) ولهذا هم يريدون الآن حلا سياسيا وأن يكون هذا اللقاء في آستانا ذات مصداقية».

وقال رياض نعسان أغا عضو الهيئة إنه لم يسمع بعد بدعوة أحد لحضور محادثات أستانة.

وقال إن «سوريا لا تشعر بعد بأن هناك وقفا لإطلاق النار فالمعارك مستمرة والهجوم على وادي بردى وريف حلب الغربي وإدلب وغوطة دمشق ودرعا.»

وأضاف أن محادثات أستانا لا يمكن أن تنجح ما لم يطبق وقف إطلاق النار.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تخطط لاستعادة مدينة الرقة من سيطرة الدولة الإسلامية قال الأسد «مهمتنا طبقا للدستور والقوانين أن نحرر كل شبر من الأرض السورية.

«هذا أمر لا شك فيه وليس موضوع نقاش لكن المسألة تتعلق بمتى.. ما أولوياتنا.. وهذا أمر عسكري يرتبط بالتخطيط العسكري والأولويات العسكرية لكن وطنيا ليست هناك أولويات فكل شبر من سوريا هو أرض سورية وينبغي أن يكون خاضعا لسيطرة الحكومة.»

إنزال بري للتحالف شرقاً

وعلى جبهة أخرى في سوريا، شن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية الاحد عملية برية نادرة ضد قياديين في التنظيم في شرق سوريا قرب دير الزور حسبما اعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية واصفا العملية ب «الناجحة جدا».

ورفض المتحدث الكابتن جيف ديفيس تقديم تفاصيل العملية مكتفيا بالقول ان حصيلة الـ25 قتيلا من الجهاديين التي اعلنها المرصد السوري «مبالغ فيها كثيرا». واوضح «ان الحصيلة اقل حجما».

واضاف ان العملية نفذتها وحدة القوات الخاصة الاميركية المكلفة ملاحقة قادة الجهاديين.

وتابع ان هدف مثل هذه الهجمات ليس فقط تصفية هؤلاء القياديين بل ايضا جمع معلومات لعمليات اخرى لاحقا.

وبحسب المرصد السوري وقوات سوريا الديمقراطية (تحالف عربي كردي) المدعوم من التحالف، فان العملية نفذتها اربع مروحيات على الاقل بينها اباتشي.

واضاف ان العملية التي تخللها «قتال عنيف» وقعت في قرية الكبر التي تبعد 40 كلم غرب دير الزور وهاجمت خلالها القوات الخاصة الاميركية خصوصا محطة مياه تابعة للجهاديين.

واكدت قوات سوريا الديمقراطية اعتقال اشخاص اثناء العملية لكن وزارة الدفاع الاميركية نفت ذلك.

من جهته، قال مصدر عسكري سوري ان «رادارات الجيش رصدت العملية». وكان المرصد قال ان القوة الاميركية قتلت 25 جهاديا بينهم 14 كانوا في حافلة.

وغالبا ما يستهدف التحالف الدولي مواكب للتنظيم في سوريا، ويوقع العديد من الخسائر في صفوفهم لكن من النادر ان ينفذ عمليات انزال برية مماثلة. وكانت اخر ضربة جوية اعلن عنها البنتاغون في 13 كانون الاول تسببت بمقتل ثلاثة قياديين ضالعين في تجنيد جهاديين والتخطيط لاعتداءات خارج سوريا.

في هذا الوقت، اعلن تنظيم الدولة الاسلامية انه فجر محطة كبرى للغاز تؤمن ثلث حاجات سوريا من الطاقة الكهربائية، وذلك بعد شهر على سيطرته على المحطة الواقعة في وسط البلاد.

واورد المرصد السوري ان التفجير الذي نفذه التنظيم في ال48 ساعة الماضية ضد شركة حيان النفطية في شرق محافظة حمص «اخرج الشركة عن العمل».

ونشر التنظيم الاحد تسجيل فيديو بعنوان «تفجير شركة حيان للغاز في شرق محافظة حمص» يظهر رجلا يضع متفجرات ويربطها ببعضها باسلاك ثم ينتقل المشهد الى صورة عامة لانفجار ضخم في المحطة.

واوضح جهاد اليازجي مدير صحيفة «سيريا ريبورت» الالكترونية «كانت الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها بفضل الغاز الذي تؤمنه شركة حيان يشكل ثلث الطاقة في البلاد تقريبا».

وتابع اليازجي ان هذه المحطة تؤمن 3،7 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. واضاف «لقد تأثر ملايين السوريين نتيجة لذلك… كانت من المحطات النادرة التي لا تزال تنتج بطاقتها القصوى تقريبا».

واوضح اليازجي ان المحطة تؤمن الطاقة الكهربائية لمحافظة دمشق خصوصا وايضا لمحافظتي حمص وحماة (وسط). وتابع ان «المحطة كانت استثمارا صناعيا كبيرا ومن اهم البنى التحتية الاقتصادية التي دمرت منذ اذار 2011».

في أنقرة، أعلنت القوات المسلحة التركية في بيان امس إن عمليات جوية برية تقودها تركية في سوريا أدت إلى قتل 48 من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية يوم الأحد في حين دمرت طائرات حربية تركية 23 مبنى ومأوى يستخدمها المتشددون.

(«اللواء» – وكالات)