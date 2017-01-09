الأونروا تطلب 411 مليون دولار للفلسطينيين الفارين من سوريا

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) امس نداء إلى الدول المانحة لتقديم تمويل طارئ يتيح لها تقديم المساعدة لنحو نصف مليون فلسطيني تضرروا من النزاع في سوريا.

وقالت الأونروا إن غالبية اللاجئين الفلسطينيين الذين ما زالوا داخل سوريا، ويقدر عددهم بـ450 ألف شخص، في «حاجة مستمرة» إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وأوضحت المنظمة خلال مؤتمر صحافي عقد في بيروت اليوم انها تحتاج إلى 411 مليون دولار (390 مليون يورو) لتوفير الدعم لهؤلاء، إلى جانب 47 ألف آخرين لجأوا إلى أماكن أخرى في المنطقة.

ولفتت إلى وجود نحو 280 ألف فلسطيني «مشردين داخلياً» في سوريا، 43 ألفا منهم في مناطق يصعب الوصول إليها أو في مناطق محاصرة بسبب النزاع، بينها مخيم اليرموك جنوب دمشق.

واعتبر مدير الأونروا في سوريا ماتياس الشمالي ان «حرمان الأشخاص الذين هم بحاحة للمساعدة الإنسانية نتيجة نزوح أو نزاع أو حرب، هو انتهاك واضح للقانون الإنساني».

ولجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين وفق المنظمة، إلى لبنان والأردن، وهم بحاجة أيضا إلى مساعدات لتغطية نفقات معيشتهم.

وخلال مؤتمر صحافي في بيروت، قال مدير المنظمة بالوكالة في لبنان حكم شهوان إن «بعض اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يطلبوا من الأونروا أي مساعدات في السابق، يتطلعون اليوم إلينا كي نساعدهم لتلبية حاجاتهم الأساسية».

وأضاف أن نحو 31 ألف فلسطيني على الأقل لجأوا إلى لبنان منذ بدء النزاع في سوريا في آذار 2011، ضمن موجة لجوء ونزوح كبيرة طالت نحو نصف سكان سوريا. وقال شهوان إن «ذلك يضاعف المساعدة التي يجب أن نقدمها للاجئين الفلسطينيين».

(ا.ف.ب)