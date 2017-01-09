«الرمح الذهبي» تضيِّق الخناق على الحوثيين وصالح

اطلقت الحكومة اليمنية حملة لطرد المتمردين الحوثيين من المناطق الساحلية على البحر الاحمر، لكن سعيها لانهاء النزاع الذي قتل فيه اكثر من سبعة الاف شخص لا تزال تعرقله الخلافات الداخلية، بحسب خبراء. والسبت بدات القوات الحكومية مدعومة بطائرات وسفن التحالف العربي بقيادة السعودية عملية «الرمح الذهبي» في منطقة ذباب على بعد نحو 30 كلم من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

ووفقا لمصادر عسكرية، فان الهدف الرئيسي للعملية طرد المتمردين الحوثيين من المناطق المطلة على البحر الاحمر على ساحل يمتد بطول نحو 450 كلم، وذلك عبر استعادة ذباب ثم مدينة المخا قبل التقدم نحو الحديدة ومنطقة ميدي القريبة من الحدود السعودية.

وقال عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمنية في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي ان «تحريك العملية العسكرية امر حتمي من اجل اعادة احياء المسار السياسي» المجمد رغم مبادرات السلام التي اطلقتها الامم المتحدة وادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما.

وقد أكدت مصادر عسكرية في الجيش اليمني، أن دول التحالف تقوم بإسناد بري وبحري وجوي في هذه العملية، إضافة إلى مشاركة البوارج الحربية للتحالف في قصف مواقع الميليشيات والغطاء الجوي الكثيف الذي تقوم به مقاتلات التحالف وطائرات الأباتشي.

وتكتسب عملية الرمح الذهبي التي بدأها الجيش اليمني والمقاومة وقوات التحالف أهمية استراتيجية باستعادة السيطرة على الساحل الغربي لليمن، واستعادة السيطرة على منطقة ذباب التي تبعد أربعين كيلومترا شمالي باب المندب، باعتبارها أحد منافذ تهريب الأسلحة، إلى جانب منفذ المخا الذي يبعد 46 كيلومترا عن ذباب.

وأمس الاول واصل الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف زحفه باتجاه الساحل الغربي لتعز.

ووفق خبراء عسكريين، فإن الأهداف الرئيسية لعملية الرمح الذهبي تتمثل في:

– تأمين الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر

– حرمان الميليشيات من السلاح المهرب عبر منفذي المخا وذباب

– تضييق الخناق على الميليشيات في غرب مدينة تعز وشمالها

– قطع طريق الإمداد للميليشيات الرابط بين الحديدة وتعز.

(ا.ف.ب – العربية نت)