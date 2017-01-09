السعودية تؤكد تضامنها مع البحرين في حربها على الإرهاب

أكدت السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين ضد الإرهاب والتطرف، وكل ما يخل بأرضها وسلامة شعبها، مجددة إدانة المملكة للهجوم المسلح على أحد السجون.

وأثنى مجلس الوزراء خلال جلسته امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما تسطره الجهات الأمنية من إنجازات على صفحات الوطن الداخلية والحدودية من خلال محاربة الإرهاب وملاحقة عناصره والقضاء عليهم، والذود بكل بسالة عن حمى الوطن ودحر المعتدين، وإحباط أي محاولة تستهدف أمن البلد واستقراره، منوهًا بالعملية التي قام بها رجال الأمن في حي الياسمين بالرياض.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع إثر ذلك على جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ومواجهة الأزمات والكوارث، وسعي المنظمة لتوطين التعاون وتعزيز البرامج المشتركة مع الجامعة.

وأطلع الملك سلمان أعضاء المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، ولقائه وزير خارجية مملكة النرويج بورغ برنده.

ونوّه مجلس الوزراء بتوجيهات الملك سلمان رفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج بما يتفق مع الضوابط المنظمة لذلك، مؤكداً أن ذلك يأتي امتدادًا للرعاية الكريمة التي يوليها لخدمة الإسلام والمسلمين، وتيسير سبل أداء المناسك للحجاج والمعتمرين منذ وصولهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

وأشاد المجلس بجهود إدارة المجاهدين في إحباط محاولتي تهريب كميات من المخدرات بمنطقة جازان، وتأكيد دور إدارة المجاهدين في القضاء على عمليات التهريب والترويج، والقبض على المفسدين.

وعبر المجلس عن إدانة المملكة للهجوم المسلح على أحد السجون بمملكة البحرين، الذي أسفر عن مقتل جندي، مجدداً التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين ضد الإرهاب والتطرف، وكل ما يخل بأرضها وسلامة شعبها.

(واس – إيلاف)