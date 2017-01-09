القوات العراقية ستعلن خلال أيام

قال ضابط في قوات مكافحة الارهاب في الموصل امس غداة السيطرة على احد المواقع على نهر دجلة، ان القوات العراقية ستفرض سيطرتها «خلال ايام قليلة» على الجانب الشرقي للمدينة.

وتقاتل قوات عراقية ابرزها وحدات مكافحة الارهاب منذ اسابيع الجهاديين في الجانب الايسر من الموصل في اطار عملية استعادة المدينة التي تعد اخر اكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

وقال الفريق الركن عبد الغني الاسدي قائد قوات مكافحة الارهاب، ردا على سؤال لفرانس برس عن الوقت المطلوب لاستعادة الجانب الايسر «ايام معدودة ان شاء الله».

وفي ما يتعلق بمقاومة الجهاديين، قال ان «داعش الان في حالة انهيار وتقريبا فقد توازنه في الجانب الايسر، وسنلاحقه اينما وجد».

واشار الفريق الاسدي الى ان «وحدات مكافحة جهاز الارهاب سيطرت على الجسر الرابع فوق نهر دجلة وهي مفتوحة هناك وعلى بعد 150 مترا عن الجسر»، مؤكدا «الجسر سقط من حيث الامداد للعدو».

واضاف: «قطعاتنا اصبحت على مسافة قليلة ليتم تطويق جامعة الموصل» التي تشغل مساحة واسعة من الجانب الايسر للمدينة.

من جهته، قال اللواء الركن سامي العارضي المتحدث من جهاز مكافحة الإرهاب في الموصل «حي البلديات انتهى. تبقى حي السكر. تقريبا الربع الأخير لحي السكر.. فض (باقي) ساعة أو ساعتين.. يعتبر اليوم البلديات والسكر منتهية.»

وتابع قوله: «هذا الحي مهم جدا لأنه يسيطر على الجامعة.. الجامعة منطقة مركزية إذا سقطت الجامعة سيطرنا على الغابات وعلى القصور الرئاسية. سيطرنا على نهر دجلة الضفة الشرقية».

وذكر أن التنظيم استخدم مختبرات الجامعة لصناعة أسلحة بيولوجية وتخزين مواد كيماوية.

قال قائد في وحدة تابعة للجيش النظامي إن جهاز مكافحة الإرهاب يقترب أيضا من الالتحام مع الجيش الموجود في منطقة قريبة.

وقال اللواء نجم الجبوري في مجمع الهضبة السكني «سيقومون قريبا بتحرير مناطق أخرى ونأمل أن ينتهوا من الجانب الشرقي.. بإذن الله سنعلن تحرير الجانب الشرقي بأكمله من داعش».

والتقط جنود صورا مع أعلام الدولة الإسلامية السوداء وأمكن رؤية جثث عدد من مقاتلي الدولة الإسلامية.

لكن بدت مؤشرات على أن المعارك لا تزال مستعرة في مناطق من المجمع السكني.

وقال ضباط إن مقاتلي التنظيم نفذوا أربعة أو خمسة تفجيرات انتحارية بسيارات ملغومة في المنطقة منذ يوم الجمعة.

وقد بدأ عشرات الالاف من عناصر القوات العراقية بدعم التحالف الدولي عملية واسعة في 17 تشرين الاول لاستعادة الموصل التي سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية مع مناطق واسعة في شمال وغرب العراق اثر هجوم شرس في حزيران 2014.

وتمكنت هذه القوات خلال الايام الاولى للعملية من استعادة السيطرة على الغالبية العظمى من المناطق المحيطة بمدينة الموصل لكنها واجهت بعد ذلك مقاومة عند اقتحامها للمدينة.

وبدا ذلك واضحا، خلال شهر كانون الاول الماضي حين كان التقدم بطيئا لكن تزايد التعاون والتنسيق بين وحدات مكافحة الارهاب وفرق الجيش الاخرى والشرطة الاتحادية، وكذلك زيادة عدد المستشارين العسكريين من التحالف الدوليا منحها انطلاقة قوية.

لا منفذ للهرب

وتحقق القوات العراقية بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي يتولى الجزء الاكبر من الضربات الجوية وينشر مستشاريه العسكريين على الارض، تقدما سريعا منذ بداية عام 2017.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الكولونيل جون دورين «انها تحرز تقدما ممتاز جدا خلال الأسابيع القليلة الماضية، منذ شن المرحلة الثانية في 29» كانون الاول .

واوضح ان «تقدمها كان متزامنا من ثلاثة محاور وهذا اكثر مما يمكن ان يواجهه العدو».

ويرى دورين ان اقتحام قوات مكافحة الارهاب نهر دجلة يحمل معنى اكثر من كونه رمزي للعملية التي انطلقت منذ 12 اسبوعا لاستعادة السيطرة على الموصل.

وقال في هذا الشأن ان نهر «دجلة يعد معلما طبيعيا وحاجزا يمكن للعدو ان يستغله اما لتعزيز (دفاعاته) او الهرب».

واضاف: «انه امر مهم كونه يمنع العدو من الحصول على الامدادات، كما انه يقطع منافذ الهرب المتبقية (…) ليس بشكل مستحيل ولكن ذلك يجعلها صعبة جدا».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد في وقت سابق بالقضاء على الجهاديين نهاية العام الماضي 2016، لكنه اكد قبل ايام ان العملية يمكن ان تستمر عدة اشهر اخرى . وبغض النظر عن حجم القوات التي تنفذ عمليات استعادة السيطرة على الموصل ثاني اكبر مدن البلاد، سيكون لتحرير المدينة تأثير على مستقبل العلاقات بين العراق ودول الجوار.

وتزامن التقدم الاخير للقوات العراقية في الموصل، مع زيارة رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي لبغداد وبعد يومين من لقاء العبادي نظيره التركي في زيارة لرأب الصدع في العلاقات بين البلدين اثر انتشار قوات تركية في معسكر شمال الموصل.

(ا.ف.ب – رويترز)