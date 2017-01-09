دول الخليج تعزِّي في وفاته

تعيش ايران على وقع مراسم حداد وطني تستمر ثلاثة ايام اثر وفاة الرئيس الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني احد اعمدة الجمهورية الاسلامية الذي يوصف بـ«شيخ الاعتدال»، على أن يشيع اليوم في طهران.

وسيؤم المرشد الاعلى علي خامنئي الذي وصف الرئيس الاسبق رفسنجاني (1989-1997) بانه «رفيق نضال» التشييع في جامعة طهران.

ثم يوارى جثمان رفسنجاني الذي توفي الاحد عن 82 عاما اثر ازمة قلبية، الثرى في جنوب العاصمة في ضريح الامام الخميني مؤسس الثورة الاسلامية في 1979 الذي كان مقربا منه.

ومنذ وفاته توافد اكثر الشخصيات المؤثرة في النظام لالقاء نظرة اخيرة على جثمانه بدءا بالرئيس حسن روحاني المعتدل المنتخب العام 2013 بفضل دعم رفسنجاني.

وقال روحاني «لقد فقد الاسلام كنزا ثمينا، وفقدت ايران قائدا كبيرا، والثورة الاسلامية حامل الراية الباسل، والنظام حكيما قل مثيله».

وتم تعليق كل الاحتفالات وبرامج الترفيه في التلفزيون الوطني ورفعت الرايات السوداء في جادات طهران الرئيسية.

واعرب ياسر النجل الاصغر لرفسنجاني عن شعوره بالامتنان وشكره للايرانيين الذين عبروا عن «اخلاصهم» لوالده. وقال «رأيت مشاهد لا توصف. لطف الناس وصلواتهم تواسي قلوبنا».

وكرست معظم الصحف امس صفحاتها الاولى لرفسنجاني الذي تراس ايران من 1989 الى 1997 عبر نشر صور كبيرة له على خلفية سوداء.

وقالت وكالة «ايسنا» للانباء ان وفاته المفاجئة تشكل «خسارة كبيرة للمعتدلين. لكن روحاني يمكنه ان يستفيد من موجة المشاعر التي اثارتها وفاة شيخ الاعتدال وان يقوم بدوره.

وارسلت أربع دول عربية خليجية تعازيها امس في وفاة رفسنجاني معبرة عن تقديرها لقائد انتهج نهجا عمليا وسعى إلى تقارب إقليمي .

وأعرب قادة البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية عن تعازيهم في وفاة رفسنجاني.

وكتب أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على حسابه الرسمي على تويتر يقول «وفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني أحد أصوات الواقعية السياسية والاعتدال الإيراني، ارتبط اسمه بالجمهورية والثورة ضد الشاه».

وقدم وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي تربط بلاده علاقات متوترة مع إيران تعازيه في وفاة رفسنجاني على تويتر.

ونقل عنه قوله إن الأحداث الجارية في سوريا والعراق واليمن والبحرين ضمن عدد من القضايا التي أوجدت «الفرقة» لكن إذا ما قررت إيران والحكومات العربية العمل معا فسيكون من الممكن تطبيع الوضع.

(ا.ف.ب-رويترز)