عباس يخاطب ترامب لثنيه عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس

دفنت اسرائيل امس اربعة جنود قتلوا الاحد في هجوم بشاحنة في القدس، في احد اكثر الهجمات دموية منذ اشهر، ما عزز التوترات بين اسرائيل والفلسطينيين على الرغم من الهدوء النسبي في الاشهر الاخيرة.

وندد الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريس بالهجوم مشددا على ضرورة الا يثني عن الجهود من اجل اعادة اطلاق محادثات السلام.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان غوتيريس «ندد بالاعتداء الارهابي الذي نفذه مهاجم فلسطيني».

وتابع ان «العنف والارهاب لن يساعدا في التوصل الى حل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني».

وشدد على «احالة كل المسؤولين عن هذه الافعال امام القضاء لتتم ادانتهم ونبذهم. مثل هذه الافعال يجب الا تثني عن التزامات جديدة من اجل التوصل الى حوار بين الفلسطينيين والاسرائيليين».

والجنود القتلى هم يائيل يكوتيل (20 عاما) وشير حجاج (22 عاما) وشيرا تزور (20 عاما) وايريز اورباخ (20 عاما). وجرح في الهجوم 17 جنديا، بينهم حالتان خطرتان.

ودفن القتلى الاربعة في مناطق مختلفة، ودفن اورباخ في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة بينما دفنت المجندات في حيفا والقدس وتل ابيب، بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية.

وأعلنت «مجموعة الشهيد بهاء عليان» مسؤوليتها عن الهجوم في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الجماعة إن مؤسسيها فلسطينيون «ليسوا تبعا لأي جماعات خارج فلسطين».

وقالت إنه سبق لها تنفيذ عمليات في السابق دون أن تذكر تفاصيل وهددت بالمزيد.

وقالت في بيان «هذه العملية ليست الأولى التي تنفذها مجموعاتنا وسيتبعها سيل عرم من العمليات النوعية نصرة لقدسنا وثأرا لحرائرنا وعهدا لشهدائنا وأسرانا».

وزار نتنياهو بعض المصابين في المستشفى وقال إن إسرائيل في حاجة للاستعداد لمواجهة تهديد مختلف.

من جهة أخرى طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس في رسالة الى الرئيس الاميركي المقبل دونالد ترامب عدم نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس المحتلة، وفق ما افادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوكالة ان عباس بعث برسالة الى ترامب «شرح فيها مخاطر نقل السفارة الأميركية إلى القدس».

ودعا عباس في رسالته ترامب «إلى عدم القيام بهذه الخطوة، لما لها من آثار مدمرة على عملية السلام، وخيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة، على اعتبار أن قرار سلطة الاحتلال بضم القدس الشرقية، لاغٍ وباطل، ومخالف للقانون الدولي».

وقالت «وفا» ان عباس بعث رسائل مماثلة الى قادة روسيا والصين وفرنسا والمانيا وبريطانيا والى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة دول عدم الانحياز، وأمين عام الجامعة العربية، و«دعاهم فيها للعمل على بذل كل جهد ممكن لمنع القيام بخطوة نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس».

الى ذلك الغى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة مقررة الى دافوس في 18 كانون الثاني للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي كما اعلن مكتبه الاثنين دون تقديم ايضاحات. وافاد بيان ان «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يتوجه الى دافوس».

وسرت تكهنات حول حضور نتنياهو حفل تنصيب ترامب رئيسا في واشنطن في العشرين من الجاري او لقاء الرئيس الجديد.

(ا.ف.ب-رويترز)