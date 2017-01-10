كيري: الحرب السورية مركّبة ولم نبدأ الربيع العربي ولم نستطع إيقافه

قال وزير الخارجية الأميركية جون كيري الثلاثاء إنّ الحرب في سوريا هي حرب مركّبة تنخرط فيها عدة أطراف إقليمية ودولية وكل منها لها مصالحها الخاصة.

وفي كلمة له أمام “معهد السلام الأميركي” قال كيري في سياق حديثه عن تدهور العلاقة الروسية الأميركية حول سبل حل الأزمة السورية إنّ القصف الأميركي “الخاطئ” لموقع عسكري سوري قرب مطار دير الزور هو ما قاد روسيا للاعتقاد بأن الولايات المتحدة لم تكن جادة في فصل الإرهابيين عن المعارضة المعتدلة.

من جهة أخرى قال كيري “لم نبدأ الربيع العربي ولم يكن باستطاعتنا إيقافه”.

وأوضح وزير الخارجية الأميركية أنّ المجموعات المتطرفة تستثمر في الجيل الشاب وتقدّم له مساعدات مالية وتعزله نفسياً عن بيئة المنزل وحين يكبر يصبح آلة لتنظيم الجيل التالي، ولديه خطة طويلة تمتد لـ 35 عاماً، مضيفاً “هذا فحوى ما حذرني منه وزير خارجية إحدى دول أفريقيا الشمالية”