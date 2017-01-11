أمير مكة أعلن نتائج «جائزة الملك فيصل العالمية»

مُنح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جائزة «الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام» نظير دوره الكبير والبارز في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين.

كما مُنح الدكتور رضوان السيّد جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية، في فرع الدراسات الإسلامية وموضوعها: «الفكر السياسي عند المسلمين حتى القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي»، وذلك بإجماع لجنة اختيار الفائزين.

جاء ذلك خلال إعلان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، ورئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها التاسعة والثلاثين في فروعها الخمسة: خدمة الإسلام، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية والأدب، الطب، والعلوم، في الحفل الذي أقيم بمبنى مركز الخزامى بالرياض.

والجدير بالذكر أن جائزة الدراسات الإسلامية غالباً ما تُمنح مناصفة بين مفكرين أو باحثين إسلاميين، وهي من الدورات النادرة التي تمنح بكاملها لباحث واحد.

والمعروف أن للدكتور السيّد عدّة كتب ودراسات ومحاضرات في الفكر السياسي في عصوره المختلفة.