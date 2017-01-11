أنقرة ستنسحب من بعشيقة بعد هزيمة داعش

حققت القوات العراقية تقدما جديدا في مواجهة تنظيم داعش في شرق الموصل حيث اعلن متحدث باسم قوات مكافحة الارهاب العراقية، ابرز القوات التي تقاتل تنظيم داعش في الموصل، امس ان القوات العراقية تسيطر على ما لا يقل عن 80 بالمئة من الجانب الشرقي للمدينة.

وقال صباح النعمان المتحدث باسم قوات مكافحة الارهاب «يمكننا القول اننا استعدنا (السيطرة) على 80 الى 85 « من الجانب الشرقي للموصل .

وبعد هدوء في العمليات، صعدت القوات العراقية باسناد جوي واستشاري اضافي من قوات التحالف وتمكنت من تحقيق تقدم مع بداية العام الحالي.

وقال قائد ميداني كبير إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتقدم في حي الصديق وحي 7 نيسان في شمال شرق الموصل.

وشاهد مراسل لرويترز في شرق الموصل قوات الجهاز تقاتل المتشددين في حي الصديق وتطلق نيرانها صوب جامعة الموصل وعلى حي الهضبة المجاور الذي توغلت فيه وحدات متقدمة من الجيش من جهة الشمال .

وقال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي على خط الجبهة في حي الصديق قرب مجمع الجامعة ذي الأهمية الاستراتيجية «العميات مستمرة وسيتم تحرير هذا الحي خلال ساعات قريبا جدا إن شاء الله.»

واستهدفت قذائف مدفعية ونيران أسلحة رشاشة وضربات جوية يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة يدعم القوات العراقية مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يتحصنون في عدد قليل من المباني القريبة. وفجر المتشددون عددا من السيارات الملغومة وردوا بإطلاق النار.

ومن شأن تأمين حي الصديق وحي الهضبة ومناطق أخرى قريبة أن يمكن قوات مكافحة الإرهاب من مواصلة التقدم باتجاه نهر دجلة وستكون السيطرة على ضفته الشرقية حاسمة في شن هجمات على غرب الموصل.

وفي حي السكر القريب من حي الصديق وحي 7 نيسان تصاعد عمود من الدخان الأبيض من موقع تفجير انتحاري شنه تنظيم الدولة الإسلامية صباح يوم الأربعاء بينما تناثرت أشلاء بشرية وأجزاء سيارات جراء هجوم سابق بمحاذاة طريق للمركبات.

وأفاد بيان عسكري أن قوات مكافحة الإرهاب اشتبكت أيضا مع المتشددين في منطقة أبعد باتجاه الجنوب سعيا لتعزيز مكاسب حققتها على امتداد جزء من ضفة النهر وصلت القوات إليه الأسبوع الماضي لأول مرة في الحملة المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقال مسرور البرزاني رئيس مجلس الأمن التابع لحكومة إقليم كردستان على تويتر إن تنظيم الدولة الإسلامية على شفا الانهيار. ولا تقاتل قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم داخل المدينة.

وفي أنقرة، قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق إن بلاده ستبحث مع العراق وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة قرب الموصل بعد تطهير المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية وإنه سيتم حل هذه المسألة بطريقة ودية.

وأضاف للصحفيين بمدينة كريكالي إلى الشرق من العاصمة أنقرة في تصريحات أذيعت على الهواء مباشرة «تحترم تركيا سلامة ووحدة أراضي العراق ووجود قواتنا في بعشيقة ليس اختيارا لكنه ضرورة.»

وتابع قائلا إن القوات التركية بالعراق قامت بمهمة ناجحة وقتلت أكثر من 700 من مقاتلي الدولة الإسلامية.

برلين، قالت مصادر لرويترز إن مجلس الوزراء الألماني وافق على تمديد أجل مهمة في شمال العراق وعلى نشر مزيد من القوات في مالي.

كما وافق مجلس الوزراء في ألمانيا على نشر أربع طائرات هليكوبتر مهاجمة وأربع للشحن في مالي إضافة إلى 350 جنديا إضافيا ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

(ا.ف.ب-رويترز)