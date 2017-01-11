بالصورة.. لائحة غداء الملك السعودي والرئيس عون!

تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرياض أمس في زيارة رسمية، حيث رافقه وفد رسمي يضم وزراء: الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والتربية مروان حمادة، والمالية علي حسن خليل، والدفاع الوطني يعقوب الصراف، والداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، والاعلام ملحم رياشي، والاقتصاد والتجارة رائد خوري.

وتكريما للرئيس عون، أقام الملك سلمان حفل غداء، اليكم قائمة الطعام التي تم تقديمها:

تشكيلة من المقبلات الساخنة والباردة

ترميدور استاكوزا محشية بثمار البحر

استيك الدجاج مع صلصة الطرخون

خصر الخروف محشي بالأعشاب

كبسة لحم

أرز غوزي مع الأرز

تشكيلة من المأكولات السعودية المختارة

ديليس الشوكولاتة مع صوص المانجو

تشكيلة من الحلويات الشرقية والغربية

تشكيلة من الفواكة الموسمية