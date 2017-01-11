مقتل 50 متمرداً وجندياً في اليمن

قتل 55 متمرداً وجندياً يمنياً في معارك وهجمات امس على الساحل الجنوبي الغربي وفي جنوب البلاد، وفق مصادر عسكرية وطبية.

وفي منطقة ذباب القريبة من مضيق باب المندب الذي يفصل بين البحر الاحمر والمحيط الهندي، تواصلت المعارك امس لليوم الخامس. ودخلت القوات الحكومية معسكر العمري حيث دارت غالبية المعارك وفق مصادر عسكرية حكومية. وخلفت هذه المعارك خمسة قتلى بين الجنود و12 بين المتمردين الحوثيين، بحسب المصادر. ومنذ السبت، تنفذ القوات الحكومية عملية في ذباب بهدف ابعاد الحوثيين من السواحل ومن باب المندب بسبب تهديدهم للملاحة البحرية. ومذاك، اسفرت المعارك عن عشرات القتلى لدى الجانبين. وفي اطار هذه العملية، استهدف طيران التحالف قاربين للحوثيين في ميناء الصليف شمال الحديدة ما اسفر عن مقتل 31 منهم، بحسب مسؤول عسكري حكومي الاربعاء.

واوضح المسؤول ان القاربين كانا يقلان عشرات من المتمردين في طريقهم الى جزيرة كمران المجاورة لمنع القوات الحكومية من القيام بانزال بحري في هذه المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون.

واكد مصدر في مستشفى الحديدة العسكري الذي نقلت اليه الجثث، الحصيلة المذكورة واشار الى اصابات كثيرة في صفوف المتمردين.

وفي محافظة شبوة الجنوبية، قتل سبعة جنود امس واصيب 12 في اطلاق صواريخ كاتيوشا انطلاقا من مديرية بيحان، المنطقة الوحيدة في المحافظة التي لا تزال في ايدي المتمردين، بحسب مصادر عسكرية. واشارت المصادر الى ان بين القتلى نجل قائد اللواء 26 العميد مفرح بحيبح.

(ا.ف.ب)