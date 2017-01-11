٥٠ قتيلاً في سلسلة اعتداءات في أفغانستان

قتل حوالى 50 شخصاً أمس في سلسلة اعتداءات هزت ثلاث مدن افغانية منها كابول التي استهدفت لأول مرة هذا العام اضافة الى هلمند وقندهار في الجنوب.

وكان تفجيران اعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنهما وقعا قرب مبنى البرلمان الافغاني في كابول احدهما نفذه انتحاري راجل والثاني بسيارة مفخخة، اثناء خروج الموظفين من المكاتب.

وقالت وزارة الصحة ان «30 قتيلا و80 جريحا» على الاقل سقطوا.

ومساء تعرض مقر اقامة والي قندهار كبرى مدن الجنوب قرب باكستان، لانفجارات اوقعت تسعة الى 12 قتيلا وعددا من الجرحى بحسب الحصيلة المتوفرة.

واعلن قائد شرطة الولاية عبد الرازق لوكالة فرانس برس ان الوالي وعددا من ضيوفه بينهم سفير الامارات في افغانستان «اصيبوا بجروح طفيفة».

واوضح ان «المتفجرات وضعت في ارائك وفجرت خلال العشاء». واضاف: «لم يتسنَّ التعرف الى بعض الضحايا لاحتراقهم بشكل كامل».

واكدت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان ان ممثلها في افغانستان «جمعة الكعبي ودبلوماسيين اماراتيين اخرين جرحوا في هجوم ارهابي على مقر اقامة والي قندهار».

وأضاف البيان: «تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإعتداء الإرهابي الآثم على دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه إصابة سعادة جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته».

وتأتي زيارة السفير الإماراتي إلى قندهار في مهمة إنسانية ضمن برنامج الإمارات لدعم الشعب الأفغاني شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات، بحضور والي قندهار علاوة على وضعه حجر الأساس أيضاً لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابول، بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وفق الوكالة الرسمية.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن العملية لكن قد تكون استهدفت عبد الرازق الذي اقترح مؤخرا انشاء «منطقة آمنة» لاستقبال طالبان وأسرهم لابعادهم عن النفوذ الباكستاني.

وتبنت حركة طالبان هجوم طالبان في تغريدة على تويتر مؤكدة ان «جميع الضحايا عناصر في الاستخبارات».

وفي وقت سابق اوقعت عملية انتحارية اخرى سبعة قتلى على الاقل بين مسؤولين محليين وقبليين كانوا مجتمعين في العاصمة الاقليمية لهلمند لشقر قاه (جنوب) بحسب قائد الشرطة نور كينتوز. كما فككت قوات الامن سيارة مفخخة خارج الاجتماع.

واعلنت طالبان مسؤوليتها عن العملية لأن الحركة تسيطر على مناطق واسعة من ولاية هلمند التي تعد الاولى في انتاج الافيون في افغانستان.

(أ ف ب)