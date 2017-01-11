٥ مسؤولين إماراتيين بين ضحايا تفجيرات أفغانستان وحداد ٣ أيام

اعلنت السلطات الاماراتية أمس ان خمسة من مسؤوليها في عداد 56 قتيلا سقطوا الثلاثاء في سلسلة تفجيرات هزت افغانستان فيما يصعد متمردو طالبان هجومهم خلال فصل الشتاء الهادىء عموما.

والاماراتيون هم ضمن ضحايا الهجوم الذي تعرض له مقر اقامة والي قندهار في جنوب افغانستان مساء الثلاثاء واسفر عن 13 قتيلا.

وقالت قيادة شرطة الولاية ان المتفجرات «وضعت في ارائك فجرت خلال العشاء».

ونجا سفير الامارات في افغانستان جمعة محمد عبد الله الكعبي من الموت الا انه اصيب بجروح في الهجوم. وقبل ساعات هز تفجيران العاصمة كابول قرب مبنى تابع للبرلمان عند خروج الموظفين من عملهم ما ادى الى مقتل 36 شخصا على الاقل واصابة 80 آخرين.

وفي وقت سابق الثلاثاء فجر انتحاري من طالبان نفسه ايضا وقتل سبعة اشخاص في لشكر قاه، عاصمة ولاية هلمند المضطربة فيما يصعد المتمردون هجماتهم في مختلف انحاء البلاد رغم فصل الشتاء القارس حين تتراجع حدة اعمال العنف عادة.

وهذه الهجمات تلقي الضوء على انعدام الامن المتزايد في افغانستان حيث تتولى قوات مدعومة من الولايات المتحدة مهمة محاربة تمرد طالبان وكذلك مسلحي القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية.

واصيب والي قندهار همايون عزيزي ايضا في الانفجار في مقر اقامته فيما احترقت جثث العديد من الضحايا الى حد يصعب التعرف على هوياتها كما قال قائد الشرطة المحلية عبد الرازق.

ونعت دولة الامارات خمسة من مسؤوليها سقطوا في الهجوم وامرت بتنكيس الاعلام ثلاثة ايام. وافاد بيان رئاسي نشرته وكالة الانباء الرسمية «وام» ان رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ينعى «ببالغ الحزن والأسى نخبة من أبناء الوطن الأبرار».

وعدد البيان اسماء خمسة اشخاص قال انهم كانوا مكلفين «تنفيذ المشاريع الانسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان والذين قضوا نحبهم مساء الثلاثاء نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار».

وامر رئيس الامارات بتنكيس الاعلام في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في الامارات لمدة ثلاثة أيام «تكريما لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الإنسانية».

ومن ناحيتها، ذكرت وزارة الخارجية الافغانية ان «هذا الهجوم الارهابي وقع في وقت كان السفير وعدد من الدبلوماسيين الاماراتيين في قندهار لوضع حجر الاساس لدار للايتام».

وتنفذ الامارات سلسلة من المشاريع التنموية في عدد من الدول العربية وفي افغانستان وباكستان. من جهته اكد الرئيس الافغاني اشرف غني ان هذا «الحادث لن يؤثر باي شكل على العلاقات والتعاون بين افغانستان والامارات» وامر بفتح تحقيق في التفجير.

ونفت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجير قندهار لكنها تبنت انفجاري كابول.

(أ ف ب)