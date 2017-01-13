السبسي: تونس تتحمل مسؤولياتها تجاه شركائها بأوروبا

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن “تونس تتحمل مسؤولياتها تجاه شركائها بأوروبا وذلك بعد تهديد ألمانيا بإلغاء مساعدة الدول التي ترفض استقبال مواطنيها بعد رفض ملفات لجوئهم”، مشيراً إلى أنه “على أوروبا أن تطمئن تونس بلد يتحمل مسؤولياته”.

ولفت إلى أنه “لدينا اتفاقيات مع أوروبا، ولدينا اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول بما فيها ألمانيا، إنها اتفاقيات جيدة وستطبق”، مشيراً إلى أن “برلين حددت ألف تونسي في وضعية غير قانونية لكن يتعين التأكد من هوياتهم وأوضاعهم لأنه لا يمكننا أن نقبل ببساطة أن نستقبلهم”.

وأشار إلى أنه “لا يمكننا أن نفرض على بلد أن يستبقي تونسيين في وضع غير قانوني، لكن يجب أولا أن نتأكد أنهم تونسيون، وهذا ليس واقع الحال دائما”.