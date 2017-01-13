المياه تعود قريباً الى دمشق

دخلت ورشات الصيانةإلى منشأة نبع عين الفيجة في وادي بردى بريف دمشق لإصلاح شبكات المياه المتضررة والتي تغذّي العاصمة دمشق بالمياه.

وأكّد محافظ ريف دمشق، دخول مهندسين محطة الضخ المتضررة في منطقة وادي بردى بالاتفاق مع مسلحي المعارضة وأوضح أنّ إمدادات المياه ستعود قريباً إلى العاصمة.

من جهته أكد وزير الموارد المائية نبيل الحسن أن ورشات الصيانة دخلت إلى عين الفيجة لتقييم الأضرار التي لحقت بالنبع، مضيفاً أن الوزارة بانتظار التقارير الأولية للقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإصلاح ما خربته التنظيمات المسلحة.

بدوره أوضح وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن ورشات الوزارة موجودة إلى جانب ورشات الموارد المائية للوقوف على حجم الاضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء في منطقة عين الفيجة لإعادة التيار إلى المضخات، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لإعادة المياه إلى دمشق.

يأتي ذلك بعد سيطرة الجيش السوري على بلتدتَيْ عين الفيجة وبسيمة في محيط وادي بردى عقب فرار المجموعات المسلحة باتجاه بلدة عين الخضرة القريبة وهو ما أكّده المرصد السوري المعارض.