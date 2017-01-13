بالفيديو : طيران العدو الاسرائيلي يعتدي على احد المواقع في الجهة الغربية من دمشق

ذكرت وكالة “سانا” السورية صباح اليوم انه ” في إطار دعمه للتنظيمات الإرهابية ورفع معنوياتها اعتدى طيران العدو الإسرائيلي على أحد المواقع في الجهة الغربية من دمشق”.

اضافت نقلا عن مصدر عسكري انه :”في محاولة يائسة لدعم التنظيمات الإرهابية أقدم طيران العدو الإسرائيلي عند الساعة 00.25 بعد منتصف الليل على إطلاق عدة صواريخ من شمال بحيرة طبريا سقطت في محيط مطار المزة ما أدى الى نشوب حريق في المكان”.

وتابعت :”إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر العدو الإسرائيلي من تداعيات هذا الاعتداء السافر وتؤكد استمرار حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه وبتر الأذرع التي تقف وراءه”.

وذكرت “سانا” تؤكد التقارير والوقائع “تقديم العدو الإسرائيلي مختلف أنواع الدعم لتنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته حيث ضبطت وحدات الجيش العربي السوري خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة إسرائيلية الصنع بحوزة المجموعات الإرهابية في العديد من المناطق داخل سورية”.