بالورقة… شروط المعارضة السورية للمشاركة بمحادثات استانة

وضعت الفصائل السورية المعارضة الموقِعة على الهدنة برعاية روسية – تركية مجموعة شروط للمشاركة في مفاوضات استانة. وتشير ورقة الشروط التي حصل “لبنان 24” على نسخة منها، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في وادي بردى والغوطة الشرقية والقلمون الشرقي والوعر في حمص وغيرها من المناطق، على أن تقوم الفصائل بتثبيت الهدنة خلال ست ساعات من وقف الهجوم على هذه المناطق.

واشترطت الفصائل نشر مراقبين في مناطق التماس قبل عشرة أيّام من انطلاق مفاوضات استانة، لتقوم عندها بتسمية ممثليها الى المفاوضات. وقد وقّع على الورقة ممثلو الفصائل لمطالبة بضمانات لتنفيذها.

إليكم ورقة الشروط في الصور المرفقة.

ليبانون 24