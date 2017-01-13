وزارة الخارجية السورية في رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي، أن هذا العدوان يأتي ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية الحرب الإرهابية على سيادة واستقلال سوريا وحرمة أراضيها والتي تم التخطيط لها في أروقة الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية والبريطانية والأميركية وعملاء هؤلاء في السعودية وتركيا وقطر وغيرها من الدول التي أرادت بسط سيطرتها وهيمنتها على سورية وعلى المنطقة.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الى إن الاعتداءات الإسرائيلية تزامنت مع الهزيمة التي منيت بها المجموعات الإرهابية المسلحة في شمال سوريا ووسطها وجنوبها، معتبرة ان العدوان الجديد يأتي بعد الاندحار الكبير الذي حل بـ”جبهة النصرة” الإرهابية وحلفائها في شرق حلب وبعد المصالحات التي أدت إلى رحيل الإرهابيين عن مناطق حول دمشق وخاصة المصالحات في خان الشيح والقنيطرة ودرعا وغيرها من المناطق التي حطمت أحلام إسرائيل وحلفائها الغربيين وعملائها من الإرهابيين السعوديين والقطريين.

ورأت الوزارة ان انفضاح الدور الإسرائيلي في الحرب الإرهابية على سوريا وعدم تردد “إسرائيل” في شن هذا العدوان الإرهابي يحتم على المجتمع الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ إجراءات فورية لمعاقبة المعتدي الإسرائيلي ومنعه من تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية.