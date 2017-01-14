البشير يشكر الملك سلمان

اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان مشيرا الى تطورات «ايجابية» من جانب هذا البلد حدثت خلال الاشهر الستة الاخيرة.

وفيما رحبت الخرطوم بالقرار شكر رئيسها عمر البشير في اتصال هاتفي أمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والسعودية على جهوده في دعم رفع العقوبات الاميركية.

وفي رسالة الى الكونغرس نشرها البيت الابيض اشار اوباما خصوصا الى تعاون الخرطوم مع واشنطن في «التعامل مع النزاعات الاقليمية والتهديد الارهابي».

كما اشار الى «تراجع ملحوظ في الانشطة العسكرية توجت بتعهد بالابقاء على وقف القتال في بعض مناطق النزاع»، والى جهود لتحسين عمل المنظمات الانسانية في البلاد.

واوضحت الادارة الاميركية ان قرار اوباما سيدخل حيز التنفيذ في غضون ستة اشهر وهي مهلة تهدف الى «تشجيع حكومة السودان على متابعة جهودها».

لكن القرار لا يسحب السودان من اللائحة الاميركية الاميركية «للدول الداعمة للارهاب».

وكانت واشنطن مددت في تشرين الثاني بعام عقوباتها بحق الخرطوم، لكن دون ان تستبعد رفعها في اي وقت اذا احرز السودان تقدما.

ويخضع السودان منذ 1997 لحظر تجاري اميركي، حيث تتهمه واشنطن بدعم مجموعات اسلامية مسلحة.

في المقابل رحبت الخارجية السودانية بالقرار الاميركي باعتباره «تطورا ايجابيا هاما» مؤكدة «مواصلة التعاون والحوار» مع واشنطن.

وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر «تعرب وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها بالقرار الذي اصدره الرئيس باراك اوباما (..) وتؤكد ان هذه الخطوة تمثل تطورا ايجابيا هاما في مسيرة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الاميركية والسودان ونتاجا طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه مؤسسات من الجانبين».

واضاف البيان «وتود الوزارة ان تؤكد تصميم السودان على مواصلة التعاون والحوار مع الولايات المتحدة الاميركية حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وتجاوز كافة العقبات امام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين».

(أ ف ب – واس – العربية نت)