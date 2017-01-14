عباس : نقل السفارة الاميركية الى القدس قد يدفع الفلسطينيين “للتراجع عن الاعتراف بدولة اسرائيل”.

اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان مشروع الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب القاضي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس من شأنه القضاء على عملية السلام وقد يدفع الفلسطينيين “للتراجع عن الاعتراف بدولة اسرائيل”.

وقال عباس في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو “كتبت الى الرئيس ترامب لكي أطلب منه عدم القيام بذلك. فهذا لن يحرم فقط الولايات المتحدة من أي شرعية للعب دور في حل النزاع، لكنه سيقضي على حل الدولتين”.

وخلال حملته الانتخابية وعد ترامب الذي يتسلم مهماته في 20 كانون الثاني بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس.