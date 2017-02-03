إسرائيل تفسّر موقف واشنطن بشأن الإستيطان بأنه ضوء أخضر

رحب مسؤولون إسرائيليون امس ببيان للبيت الأبيض بشأن المستوطنات معتبرين أنه يتغاضى عن البناء في الكتل الاستيطانية القائمة وليس تلميحا إلى كبح البناء الذي أغضب الفلسطينيين ودولا أوروبية.

وفي أول إعلان جدي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قالت إدارة ترامب إنها لم تتخذ موقفا رسميا بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لكنها أقرت بأن التوسع بلا حدود فيه قد لا يساعد في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.

وكان البيت الابيض اعتبر مساء امس الاول في بيان ان بناء وحدات استيطانية جديدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة يمكن ان «لا يكون عاملا مساعدا» في حل النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، لكنه اكد في الوقت نفسه انه لم يتخذ بعد موقفا رسميا من المسالة، ولا يعتقد ان «المستوطنات تشكل عقبة امام السلام». وقال السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة داني دانون للاذاعة العامة ان تصريحات البيت الابيض لا تشكل تغييرا في السياسة الاميركية، لكنه امتنع عن القول بوضوح ان كانت الحكومة الاسرائيلية ستتوقف عن اعلان مشاريع استيطانية مع تلميحه الى امكان تعليقها حتى اللقاء المقرر في 15 شباط بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وقال دبلوماسي إسرائيلي بارز في رسالة نصية «سيكون نتنياهو سعيدا. تفويض مطلق رائع لبناء ما نريده في المستوطنات القائمة ما دمنا لا نوسع مساحتها الفعلية. لا توجد مشكلة هنا».

وفسرت تسيبي هوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي والعضو في حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو البيان الأميركي بطريقة مماثلة وقالت إن البناء في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية سيستمر دون معوقات.

وقالت «يرى البيت الأبيض أيضا أن المستوطنات ليست عقبة في طريق السلام. وفي الحقيقة هي لم تكن قط عقبة في طريق السلام.»

وفي الجانب الفلسطيني، قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ان «منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر ان موقف الادارة الاميركية من الاستيطان الاسرائيلي الذي اصدره البيت الابيض امس غير مقبول وغير واضح».

واضافت عشراوي ان «البيان الاميركي الجديد جاء لاضعاف موقف الادارة الاميركية السابقة التي اعتبرت الاستيطان غير شرعي ويتناقض مع عملية السلام».

واكدت عشراوي ان «طريقة صياغة هذا الموقف انما تشير الى انهم يسمحون بالبناء داخل المستوطنات القائمة.

هذا الموقف غير كاف ويجب ان يكون هناك التزام بالموقف الدولي وموقف واضح من الاستيطان الذي يقوض عملية السلام».

بدوره، اكد امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات الذي عقد لقاءات دبلوماسية عديدة الجمعة بهذا الشأن ان «الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يدمر عملية السلام ويقوض خيار الدولتين ويرقى الى جريمة حرب».

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن عريقات قوله «لا بد للمجتمع الدولي ان يعمل على تنفيذ القرار الدولي (2334) لعام 2016 الذي اعتبر الاستيطان بكافة اشكاله ومنذ العام 1967، مخالفة فاضحة للقانون الدولي»، مطالبا «الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية المحتلة».

ودعا عريقات المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا والمجلس القضائي في المحكمة الجنائية «لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الاسرائيليين دون اي تأخير».

على صعيد اخر، اصيب فتى فلسطيني بنيران الجيش الاسرائيلي على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، حسب ما اعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس.

وقال اشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة «اصيب فتى (16 عاما) بطلق ناري في البطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق البريج»، مشيرا الى ان حالته مستقرة.

وتتكرر هذه الحوادث على حدود قطاع غزة مع اقتراب المواطنين وخصوصا المزارعين من أراضيهم المجاورة للسياج الفاصل مع إسرائيل.

وتفرض اسرائيل حصارا بريا وجويا وبحريا على قطاع غزة منذ حزيران 2006 اثر خطف جندي اسرائيلي، ثم قامت بتشديده بعد سيطرة حركة المقاومة الاسلامية حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007.

(ا.ف.ب – رويترز)