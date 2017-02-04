لاول مرة…غارات اردنية في العمق السوري

قصفت طائرات عسكرية أردنية أهدافا لتنظيم “داعش” جنوبي سوريا لأول مرة، وجاء في بيان للجيش الأردني نشرته وسائل إعلام رسمية: “دكت طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني لذكرى شهدائنا الذين قضوا في حربنا ضد الإرهاب، مساء الجمعة، أهدافا مختلفة لعصابة داعش الإرهابية في الجنوب السوري، منها موقع عسكري كانت قد احتلته عصابة داعش المجرمة وكان يعود سابقا للجيش السوري”.

وأضاف البيان: “قامت مقاتلات سلاح الجو الملكي بتدمير مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات دون طيار وقنابل موجهة ذكية”.

وحسب الجيش الأردني، أسفرت العملية عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي “داعش”، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة للتنظيم.

يشار إلى أن الأردن يشارك في التحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن هجمات على التنظيم في سوريا والعراق.