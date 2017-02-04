هذا ما كشفته ابنة الموصل…”داعش” يأكل لحم البشر

يتلذذ تنظيم “داعش” باللحم البشري ويقطعه ويرسم عليه آثاره بالسوط، في مدينة الموصل كبرى مدن العراق سكاناً. خيرت النساء العضاضات بتنظيم “داعش”، أم الطفلة “فاتن” في مدينة الموصل، أن تتحمل هي أو ابنتها عقوبة “العضة”، بسبب خروج الأخيرة من عتبة الدار لتنظيفه من الغبار، واختارت الأم أن تنفذ الداعشيات عقوبة “العض” على ابنتها “فاتن”، لكنها لم تكن تتوقع عضها سيكون بأداة جارحة فتاكة ملوثة بالسم، لأن تصوراتها تخيلت عضة عن طبق الأسنان على جلد اليد لا أكثر.

وسرعان ما أخرجت الداعشيات من ديوان الحسبة ولواء الخنساء بتنظيم “داعش”، أداتهن المشؤمة وعض الطفلة “فاتن” البالغة من العمر تقريباً 10 سنوات، بها بكل قوة مزقت جسدها الذي لفظ دماءها بغزارة حتى ماتت متأثرة بها.

فاتن هي واحدة من طفلتين قتلتا بعضتين للداعشيات، أدرجتا ضمن ما ارتكبه ديوان “الحسبة” بقسميه النسائي والرجال لتنظيم “داعش”، بحق النساء في الموصل، من جرائم تكشفها فتاة عراقية ضمن العائلات الناجية في الساحل الأيسر للمدينة الذي أعلنت القوات الأمنية تحريره بالكامل من سيطرة التنظيم، الشهر الماضي.

ناجية

وتقول الفتاة “س” في العشرينيات من عمرها، وهي محامية تحفظت الكشف عن اسمها، في حديث لـ”سبوتنيك” في العراق، إن أكثر ما كان يثير الرعب في نفوس الناس بالموصل مركز نينوى، شمال البلاد، هو رؤيتهم لعناصر “الحسبة” في الأزقة والأسواق، لا مجال للهروب منهم، لأنهم يتفحصون الشخص من رأسه لأخمص قدميه بحثا عن حجج “تافهة” لجلده أو سرقة أمواله وفق غرامة دون ذنب أو عذر.

وروت الفتاة أن جرائم الداعشيات وعناصر الحسبة بحق الحرية والإنسانية في الموصل، لا تعد أو تحصى، “اذكر حادثة تلك المرأة التي سمع بها كل أهالي المدينة — التي كانت تتبضع من أحد أسواق حي المثنى شرقي الساحل الأيسر، ورفعت خمارها من وجهها لتتفقد البضاعة ورؤيتها جيداً، فهاجمها الدواعش، وأمروها بالجلوس على الأرض لجلدها 30 جلدة وسط السوق أمام أنظار الجميع”.

بعدما جلدت المرأة، عادت إلى منزلها في حي الزهراء “حي صدام سابقاً”، وتوفيت خلال ساعات حزناً على ما أصابها — لم تحتمل التعذيب والإهانة التي كانت عليها أقوى من سوط “داعش” الذي استباح كرامتها أمام أنظار الجميع الذين لم يحركوا ساكناً خوفاً من مصير يشبه مصيرها.

وفي أحد الأيام قام عناصر الحسبة بجلد امرأة مسنة لعدم ارتدائها الزي الشرعي، بثلاثين جلدة، ولما رجعت لمنزلها أخبرت أبناءها بما حصل لها، جن جنونهم وقرروا الانتقام لأمهم. خرج أبناء الأم، حاملين العصي، في سيارتهم، وذهبوا إلى نفس المكان الذي يتواجد به الداعشي الذي جلد أمهم في السوق، ووقف أحد أبنائها أمام العنصر، وبيده سيجارة “من الممنوعات في خلافة “داعش”، وأخذ يدخنها كي يوقع الداعشي في الفخ.

وقبل تطاير دخان السيجارة، هرع الداعشي إلى الشاب لمعاقبته، دون أن يعلم أن المدخن هو أبن المرأة التي جلدها قبل ساعة ولما اقترب أكثر، اجتمع أبناء الأم سوية وضربوا العنصر بالعصي بقوة، وهربوا بعدما تركوا بجسده كسوراً منعته من اللحاق بهم وإمساكهم.

وتحدثت المحامية عن جريمة أخرى لعناصر الحسبة، وتكررت في أكثر من حي بحق فتيات دون سن العاشرة لأنهن يقمن بغسل أرصفة منازلهن (وهي عادة عند أهالي الموصل بعد تنظيف المنزل من الداخل يأتي بعده سقي الحدائق وتنظيفها مع عتبة الدار).

ولما خرجت الفتيات لتنظيف الرصيف، ما بعد الظهر، كانت نساء وعناصر الحسبة تتجول في الأحياء بحثاً عن فريسة لاصطيادها وتعذيبها، وأمسكوا فتاتين صغيرتين واحدة في حي الجامعة والأخرى في حي الانتصار، تم تخيير ذويهن إما الجلد أو (عضة)، بداية الأمر لم يعرف الناس ما (العضة) اعتقدوا أنها ربما عضة عادية لأنها طفله صغيرة.

لكن تنظيم “داعش” كانت لدية آلة حديدية تشبه الفك وأسنانه حادة تحملها عناصر لواء الخنساء من الداعشيات، قمن بوضعها على جزء من جسدي الطفلتين وطبقها بقوة، مسببة جرحين عميقين جداً للطفلتين في الحيين المذكورين.

وتوفيت الطفلتان بسبب العض، وكذلك عدد من نساء الموصل بتهم إرضاع أطفالهن خارج المنزل أو عدم ارتداء القفازات أو الجوارب السوداء أو رفع الخمار أو ارتداء الكعب العالي، وكل ما يرونه “زيا” غير شرعي مثل ارتداء جلباب ملون أو حتى لون الحذاء والحقيبة إذا لونهما غير الأسود، يعتبر مخالفة شرعية.

فرض الخمار

وتطرقت الفتاة إلى فرض الخمار على النساء في الموصل، وهو أول القرارات التي أصدرها تنظيم “داعش” عند استيلائه على المدينة في منتصف عام 2014… عندما كان يجبرنا على ارتداء زيه لم أكن أستطيع الخروج كثيراً طوال السنتين والنصف الماضيتين.

ونقلت الفتاة عن أختها، إنها ذهبت إلى مستشفى في الموصل، مع أبيها، وهناك كان الكثير من عناصر تنظيم “داعش” يتلقون العلاج نتيجة قصف استهدفت من قبل طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، وأغلبهم كانوا في حالة رعب وخوف يتحدثون عما طالهم، وكانوا يتصرفون بعدوانية شديدة حتى مع الأطباء.

ملاحقة الرجال

أما بالنسبة للرجال في الموصل، تقول “س” إن عناصر الحسبة كانوا يشددون على الرجال تخفيف اللحى أو “الإزار” أي تقصير السراويل، ومنعهم من التدخين وغالباً ما يعتقلون الشخص المخالف لهذه التعليمات وضربه وجلده وتغريمه بمبلغ من المال إذا كان متمكنا مادياً، وإذا كان فقيراً يزيدون عليه عدد الجلدات ويأخذونه إلى المقابر لتعديل القبور العالية ودثرها.

(سبوتنيك)