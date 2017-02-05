بالصورة:اين ظهر الأسد بعد الانباء عن اصابته بجلطة!؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الرئيس السوري بشار الأسد، وأشار الناشطون أن هذه الصورة التي يظهر فيها الرئيس الأسد التقطت في القرداحة يوم أمس السبت 4 شباط 2017.

وتأتي هذه الصورة لدحض الشائعات التي سارت في الآونة الأخيرة حول اصابة الرئيس السوري بجلطة دماغية.

