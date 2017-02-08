إنفوغرافيك.. استعادة المخا تمهد لتحرير كل سواحل اليمن

استعادت القوات الشرعية اليمنية، مدعومة بالتحالف العربي، الاثنين، مدينة المخا، الواقعة غربي محافظة تعز والمطلة على البحر الأحمر، من ميليشيات الحوثي وصالح.

وتأتي هذه الخطوة تتويجا للعملية التي أطلقتها قوات الشرعية في السابع من يناير الماضي وأطلقت عليها مسمى “عملية الرمح الذهبي” الهادفة إلى استرجاع المدينة الساحلية والاستراتيجية، وانطلقت هذه العملية من محورين بمنطقة باب المندب باتجاه مدينة المخا.

وسبق استرجاع المدينة من أيدي المتمردين الحوثيين استعادة مديرية ذباب ومنطقة الجديد والخضراء وصولا إلى مدينة المخا.

ويمثل طرد الانقلابيين من مدينة المخا وعودتها إلى حضن الشرعية تحولا استراتيجيا كبيرا في العمليات باليمن، ذلك أن السيطرة على المدينة ومينائها تمنح قوات الشرعية القدرة على تأمين ممر باب المندب الملاحي الاستراتيجي.

بالإضافة إلى ذلك تربط المدينة محافظة تعز بمحافظة الحديدة الساحلية، الأمر الذي يسهل عملية استرجاع ما تبقى من بلدات على طريق الحديدة تعز.

كذلك تعطي استعادة المخا قوات الشرعية القدرة على إطلاق أي عملية عسكرية من محورين، الأول باتجاه مديريات الساحل الغربي في الحديدة.

أما المحور الثاني فسيكون باتجاه معسكر خالد الواقع شرقي المخا، الذي يعد أكبر معسكر للانقلابيين في تعز، كما يقطع أهم شريان إمداد بالسلاح المهرب من البحر الأحمر.

موانئ اليمن

تنتشر الموانئ على طول الساحل الجنوبي والغربي لليمن، ويعتبر بعضها من أقدم الموانئ في شبه الجزيرة العربية، كما أنها شكلت جزءا مهما من التاريخ اليمني والمنطقة، بالإضافة إلى اهميتها الجغرافية والاقتصادية.

موانئ الساحل الجنوبي

أول ميناء يمني على بحر العرب، بالقرب من الحدود العمانية اليمنية هو ميناء نشطون، الذي يعد خامس ميناء في اليمن وقد افتتح الميناء عام 1984.

ميناء الشحر، هو ثاني ميناء في الجنوب الشرقي للبلاد، وهو أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط في اليمن، ويقع بالقرب من مدينة الشحر يبعد عن المكلا حوالي 15 كيلو متر شرقا.

يعتبر ميناء المكلا من أهم الموانئ في بحر العرب، وهو المنفذ البحري الوحيد في محافظة حضرموت المطل على بحر العرب وقد تم إنشاء الميناء الحديث في نهاية 1985.

ميناء بلحاف، يعتبر أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط في اليمن، ويقع بين عدن والمكلا، ويستخدم لتصدير نفط خام مزيج من قطاع 14 بالمسيلة، وأنشئ الميناء في 1993.

ميناء عدن هو أحد الموانئ البحرية الرئيسية والهامة بمنطقة خليج عدن، ويعتبر من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وخلال الخمسينات من القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود.

ميناء سقطرى يقع في محافظة أرخبيل سقطرى، ويتبع مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية.

موانئ الساحل الغربي

يعتبر ميناء المخا من أقدم موانئ شبه الجزيرة العربية، وكان الميناء الرئيسي لتصدير القهوة بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر.

أما ميناء الحديدة فيقع في منتصف الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر.

ميناء الصليف، يعتبر من أهم الموانئ الاستراتيجية في اليمن، ويقع إلى الشمال الغربي من الحديدة، ويبعد عنها مسافة 60 كيلومترا، وكان قديما يتم تصدير الملح منه، ويتميز الميناء بالأعماق الكبيرة.

ميناء ميدي، كان أهم منفذ بحري لوصول الأسلحة من الدول الداعمة للمتمردين الحوثيين.

سكاي نيوز