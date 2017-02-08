اسرائيل تصادق على بناء وحدات استيطانية بالقدس

أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن “البلدية الإسرائيلية في القدس صادقت على بناء 181 وحدة استيطانية جديدة في المدينة”، مشيرةً إلى أن “لجنة “التنظيم والبناء المحلية” في البلدية صادقت على خطة لبناء 181 وحدة في مستوطنتي غيلو، جنوبي القدس ورمات شلومو”.

المصدر :وكالات