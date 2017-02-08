اسرائيل تصادق على بناء وحدات استيطانية بالقدس

أخبار متفرقة
- اللواءالبيت الأبيض: لا حديث حول إلغاء العقوبات ضد روسيا بشأن القرم
- رياضةبالفيديو.. من سيواجه العهد اللبناني بالبطولة العربية بالقاهرة؟..
- اللواء32 قتيلاً في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن
- اللواءالبيت الأبيض: سنواصل العمل وتقوية علاقاتنا الدبلوماسية مع اليمن
- اللواءفادي الجميل: لضرورة تفعيل القطاعات التي تعيد الانتاج إلى البلاد
- تربية و شباب“اللويزة”تحصد المرتبة الأولى في مكافحة التطرّف
- تربية و شبابالتيار النقابي المستقل يدعو لخطة تحرّك لإقرار المطالب
- اللواءمكتب جريصاتي: سيبادر وزير العدل الى معالجة صدمة بطرس حرب بأن يسلّم فوراً الى وزير الاتصالات ملف الانترنت غي الشرعي ومتفرعاته كافة
- دولياتداخلية ايطاليا: سنزيد عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء
- اللواءامل ابو زيد عبر “تويتر”: لقد حقق الفريق الأكبر من الموارنة هذا العام إنجازات عديدة أبرزها وحدة الصف وانتخاب رأس الهرم وتفعيل المؤسسات