العاهل الأردني: على القاهرة وعمان السعي الحثيث للتواصل مع واشنطن

أكد الملك عبد الله الثاني أن المرحلة القادمة، مع تولي الإدارة الامريكية الجديدة مهامها، ستتطلب المزيد من الجهود من قبل مصر والأردن للتواصل مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني اليوم، وزير الخارجية المصري سامح شكري في عمّان، حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت دعوة لزيارة مصر، فيما قام الملك باطلاع شكري على نتائج زيارته الأخيرة لواشنطن واتصالاته مع الإدارة الأمريكية.

وصرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بأن اللقاء جاء في إطار الزيارة التي يقوم بها شكري للمملكة الأردنية، موضحا أن رسالة السيسي تضمنت حرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين، والرغبة في التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر أبو زيد، أن العاهل الأردني أعرب خلال اللقاء عن تقديره الكامل للجهود التي يقوم بها السيسي من أجل تعزير التضامن العربي، مشيرا إلى أن مصر باستقرارها وقوتها تمثل دعما للعالم العربي أجمع.

وأضاف المتحدث، بأن اللقاء بين الجانبين تطرق إلى الأوضاع في المنطقة، لاسيما في سوريا والعراق وليبيا واليمن، بالإضافة الى أبرز مستجدات القضية الفلسطينية وتداعيات قرار الكنيست الأخير بشأن تقنين وضع المستوطنات.

المصدر: وزارة الخارجية المصرية