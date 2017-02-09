إسرائيل تتحدث عن معركة ستقع “في أي لحظة”

قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي وزعيم حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، إن “إسرائيل ستبقى قوية تمهيدا لمعركة قد تحصل في أي لحظة في شمال البلاد أو في جنوبها”.

وجاءت تصريحات بينيت خلال مراسم تأبينية أقيمت، اليوم، لمناسبة مرور عشرين عاما على هجوم “نهاريم” بغور الأردن الذي نفذه في عام 1997 جندي اردني يدعى أحمد الدقامسة وقتلت فيه 7 فتيات اسرائيليات، ومن المقرر أن تفرج السلطات الأردنية عن الدقامسة خلال اليومين المقبلين.

من جهته أكد الوزير الاسرائيلي أن تل ابيب “لا ترغب في الحرب”.

تأتي تصريحات بينيت غداة قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم، هدف تابع للجيش السوري في أعقاب سقوط قذيفة في شمال هضبة الجولان، كان مصدرها الأراضي السورية.

وفي سياق منفصل قال الجيش الإسرائيلي وفي الأربعاء 8 فبراير/ شباط، إن عدة صواريخ سقطت على مدينة إيلات جنوب إسرائيل بعد إطلاقها من سيناء المصرية، دون وقوع إصابات أو أضرار.

المصدر: الإذاعة الإسرائيلية