“داعش” يخطف نحو 400 نازح في محافظة كركوك

قالت مصادر أمنية عراقية إن ما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” قام بخطف 385 شخصا في كمين نصبه مسلحوه قرب محافظة كركوك.

وأوضحت مصادر أمنية أن مسلحي داعش نصبوا كمينا لنازحين قرب قرية ذيبات وتمكنوا من اختطاف 260 شخصا أثناء توجههم إلى مكتب خالد في كركوك شرقي بغداد.

وأضافت أن مسلحي التنظيم خطفوا كذلك 125 شخصا في كمين مماثل بالقرب من قرية حمل التابعة لجبال حمرين.

وكانت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن تنظيم “داعش” الإرهابي أعدم هذا الأسبوع 46 شابا وصبيا في الموصل حاولوا الهروب من عمليات التجنيد القسري في صفوف التنظيم.

المصدر: وكالات